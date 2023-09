Ze spáleniště skvost. Lidem se otevře unikátní vzorkovna krnovské Karnoly

Necelých šest let po zničujícím požáru se lidem otevře historicky cenná vzorkovna látek někdejší textilky Karnola v Krnově. Za sebou má kompletní opravu, včetně obnovy sto let starých tkalcovských stavů, do které se pustili bývalí karnoláčtí mechanici a seřizovači. Těm se některé stroje podařilo i znovu rozhýbat.