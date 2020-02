VIDEO: Ohořelé vzorníky z Karnoly se čistí od popela list po listu

Po ukončení výroby v roce 2003 se Jitka Navrátilová spolupodílela na jejím prohlášení kulturní památkou a po zničujícím požáru v prosinci 2017 pomáhala ze spáleniště zachránit vše, co se dalo. Z popela vlastnoručně vybírala i vzorníky a dezénové knihy textilky. Teď se jimi probírá a třídí je znovu.



„Každý svazek vytáhnu, ometu jeho ohořelé části ze stran a z povrchu a pak vezmu každý list zvlášť a očistím jej. Na každé stránce se dívám, jestli tam nejsou nějaké informace, časové údaje. Většinou byl časový údaj na obale, ale ten je mnohdy zničený a není se čeho chytit,“ popisuje svoji práci.



Zpracovává dokumenty, jež byly po požáru nejprve zmrazené a teď se do Krnova postupně vracejí z vysoušecí komory Národní knihovny v Praze. Probírá se knihami starými i více než sto let, které obsahují vzorky, vazby a technické údaje látek, jež textilka tehdy vyráběla.

„Součástí archivu byly dezénové knihy od nejstarších z roku 1862 do počátku druhé světové války, a pak novodobější z let 1949 až 2003. Dále výrobní dokumentace, tedy výrobní a kuponové předpisy, příslušné technické karty a obchodní nabídky, i ty ještě předválečné. Navíc materiály z textilní školy od sešitů vazeb až po kresby koberců a také sbírky módních trendů, předválečné i poválečné,“ líčí obsah archivu textilky žena, která veškeré vybavení dezinatury dokumentovala pro její zapsání do seznamu památek. V součtu jde o více než tři tisíce svazků, z toho přes sedm set z takzvaného starého archivu, tedy z doby před druhou světovou válkou.

Nyní ohořelé torzo archivu musí vytřídit podle stavu, ale také podle jednotlivých ročníků a podle typu písemnosti. „Mám k ruce svůj původní podrobný plán, kde se co v dezinatuře nacházelo, stroje i dokumentace. Podle něj jsme po požáru na spáleništi balili ohořelé svazky a označovali je. Po sušení však některé balíky nejsou popsané,“ vysvětluje. Jitka Navrátilová je jediná, která materiály díky předchozím zkušenostem umí zkompletovat. Tvoří jejich podrobné seznamy a svazky připravuje pro fotodokumentaci.

Ve dvou vyčleněných místnostech pracuje v plášti, rukavicích a s respirátorem na obličeji. Prach a popílek odsává speciální vzduchotechnika. „I přesto mívám za dvě hodiny respirátor úplně černý. Většinou se svazky probírám dvě až čtyři hodiny, déle to není možné,“ konstatuje Navrátilová. Zpracovává první dvě várky vysušených dokumentů. Přiznává, že práce je pro ni náročná i psychicky. Dílna vzorkovny byla léta nedílnou součástí jejího života. „Srdce mě bolí, když to vidím. Chci co nejvíc pomoci se záchranou. To, co tady zrovna mám, má být to nejzachovalejší. S obavami čekám, co přijde v dalších krabicích. Nikdy jsem neměla příležitost projít si všech 780 svazků starého archivu list po listu, teď je list po listu probírám,“ uvádí.

Zachráněné vzorníky by měly být uložené zpátky v Karnole, počítá se i s restaurováním vybraných svazků. Krnov sice upustil od původního projektu na vznik textilního muzea a vzdal se příslušné evropské dotace, ale s opravou budovy a vznikem muzea dál počítá. „Město nyní začne hledat jiné možnosti oživení této národní kulturní památky. Prostorově skromnější verze muzea je jednou z nich,“ uvádí mluvčí radnice Dita Círová.

Podle vedoucí Městského muzea Ľubice Mezerové by se nová expozice muzea vázala přímo ke Krnovu. „Krnov potřebuje muzeum, ale ne v takové formě, v jaké je navrženo v projektu. Máme přes dvacet tisíc krnovských sbírkových předmětů a muzejní budova s konzervátorskou dílnou nám chybí,“ říká.

Zrestaurování čeká i textilní stroje, právě vznikají restaurátorské záměry. Časově odhadnout, kdy bude hotovo, v tuto chvíli není možné. První investice do areálu Karnoly ale město plánuje už letos, jde především o záchranné práce.