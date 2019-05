Muž, který si tykal s papežem. Ve Studénce si připomínají kardinála Tomáška

Studénka si nyní připomíná 120 let od narození této osobnosti velkolepě pojatou výstavou.



František Tomášek se narodil 30. června 1899 v rodině místního nadučitele. „Jeho otec ale umřel, když bylo Františkovi sedm let. Maminka zůstala s šesti dětmi sama. Poté, co odešel nejstarší z bratrů do Olomouce na gymnázium, se tam s ostatními dětmi přestěhovala i ona,“ připomíná Hana Maiwalderová, ředitelka SAK Studénka, která za vznikem výstavy stojí.

Ve Studénce František Tomášek strávil prvních jedenáct let svého života. „Máme zde zachovány i třídní knihy, kde je zaznamenán jeho prospěch,“ uvádí Maiwalderová.

Před válečnou frontou jej zachránila tuberkulóza

Dobu první světové války už strávil Tomášek v Olomouci. Byl odveden, na frontu ale kvůli svému zdravotnímu stavu odvelen nebyl, měl totiž tuberkulózu.

Po válce se rozhodl vstoupit do kněžského semináře a na studia teologie a v roce 1922 byl po úspěšném studiu vysvěcen na kněze. „Svou první mši sloužil ve farním kostele v rodné Studénce,“ podotýká Maiwalderová.

V předválečném období působil Tomášek jako učitel náboženství v Olomouci a poté v Kelči u Hranic. Kvůli pověsti skvělého katechety jej v roce 1934 vyzval profesorský sbor olomoucké teologické fakulty, aby na ní přednášel místo odchozího profesora Václava Kubíčka. Po potřebném studiu se v roce 1938 stal doktorem teologie.

Ve složité poúnorové době byl papežem Piem XII. jmenován pomocným biskupem pro Olomouc a následně byl neveřejně vysvěcen na biskupa.

V roce 1951 byl bez soudu poslán do internačního tábora v klášteře v Želivě, kde strávil celkem tři roky. Po propuštění se stal administrátorem farnosti Moravská Huzová, kde byl až do roku 1965. „Dodnes se tam nacházejí pamětníci, kteří na Tomáška vzpomínají s velkou láskou jako na člověka, za kterým mohli kdykoliv přijít a který s nimi zůstal v blízkém kontaktu i poté, co se stal kardinálem,“ popisuje Maiwalderová.

„Zakázaný“ biskup na koncilu

Když v roce 1962 uspořádal papež Jan XXIII. vatikánský koncil, pozval na něj všechny biskupy, i ty ze zemí socialistického bloku. Československo chtělo projevit dobrou vůli a vyslalo právě Františka Tomáška, který paradoxně doma neměl oficiální souhlas k vykonávání biskupské činnosti. „I když byl na koncilu pro ostatní zcela neznámý, vystupoval velmi aktivně a jeho příspěvky vzbudily značný ohlas,“ líčí Maiwalderová.

Ještě v průběhu koncilu se František Tomášek stal administrátorem pražské arcidiecéze a v roce 1977 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem a arcibiskupem pražským. Za svého působení v této funkci se stále hlasitěji ozýval proti komunistickému útlaku a pronásledování církví a věřících a stal se jedním ze symbolů protikomunistického odporu.

„O jeho morálních postojích nám vyprávěl i kardinál Dominik Duka, který se s Tomáškem osobně znal. Byl to člověk, který nikdy nerezignoval a nešel pod svou morálku, i když to neměl jednoduché. Byl neustále odposloucháván a sledován. Musel být kvůli tomu pořád ve střehu, doma musel důležité dokumenty kvůli prohlídkám schovávat, musel se hlídat, co kdy může říct,“ popisuje Maiwalderová.

I přesto si podle ní dokázal Tomášek udržet kontakt s běžnými lidmi. „Kdo mu poslal dopis, tomu odpověděl, neměl na to žádnou agendu, vše psal sám,“ říká.