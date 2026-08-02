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Ostrava kanalizační. Město opraví a rozšíří síť za více než půl miliardy

Petra Sasínová
  8:55
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr EretMAFRA

K největším nynějším investicím do zkvalitnění kanalizace v Ostravě patří rozšíření stokové sítě ve Slezské Ostravě, Kunčicích a Kunčičkách. Stavba, která začala loni a bude pokračovat do roku 2029, si vyžádá asi 580 milionů korun.

„V rámci tohoto projektu vznikne více než jedenáct kilometrů kanalizačních tras, tři nové čerpací stanice odpadních vod a téměř dvě stě osmdesát nových kanalizačních přípojek,“ uvedl ostravský náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Obyvatelé, kteří dosud likvidovali splaškové vody individuálně, si budou moci napojit své nemovitosti na veřejnou kanalizační síť. Vybraná firma teď staví kanalizační sběrače v ulicích Pstruží, Výhradní a Rajnochova, kde také roste čerpací stanice odpadních vod.

Práce pokračují rovněž v lokalitě Hranečník. „Celá stavba významně přispěje ke zlepšení odvádění a čištění odpadních vod a zkvalitnění životního prostředí v oblasti,“ zdůraznil Boháč.

Ještě letos v srpnu dělníci zahájí výstavbu nové kanalizace v Nové Bělé.„Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a vybudování nové. Cílem je odkanalizování novobělských ulic Na Šancích, Želivského, Petrovských, Foksova a Vydrova,“ doplnil náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

Dodal, že jde o druhou etapu projektu, která bude stát 52 milionů korun. „Vystavěno bude sto pět kanalizačních přípojek a dvacet přípojek k dešťovým vpustím,“ podotkl Riger.

Cílem všech staveb je snížit ztráty vody, zlepšit její kvalitu a zlepšit ekologickou stabilitu v území.

Aleš Boháčnáměstek primátora

Následovat bude třetí fáze, která počítá s výstavbou kanalizačních stok v další části Nové Bělé severozápadně od Mitrovické ulice.

Vybudování kanalizace, kanalizačních odboček, čerpacích stanic, výtlačného potrubí, vodovodních přípojek pro čerpací stanice, komunikací k čerpacím stanicím a opravy stávajících objektů zahrnuje druhá část projektu v Krásném Poli za 65 milionů korun. Dělníci tam začnou kopat letos v říjnu.

Dalšími etapami bude v brzké době pokračovat výstavba nové kanalizace v Hrabové. Ty navážou na nedávno dokončenou páteřní část stoky. „Aktuálně vybíráme zhotovitele. Předpokládané náklady se blíží devadesáti čtyřem milionům,“ sdělil vedoucí oddělení vodohospodářských staveb ostravského magistrátu Jan Kotala.

Ostrava má v současné době 1 065 kilometrů vodovodní a 951 kilometrů kanalizační sítě. Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury patří k nejnákladnějším investicím města. Ročně jde o stovky milionů korun.

„Mnohde je síť zastaralá a ve špatném technickém stavu. Cílem všech staveb je snížit ztráty vody, zlepšit její kvalitu a zlepšit ekologickou stabilitu v území,“ shrnul náměstek.

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