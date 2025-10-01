Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Martin Pjentak
  8:41
Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším osmnácti let.
Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...

Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat riziko epileptických záchvatů. (18. září 2025) | foto: ČTK

Neurologové Městské nemocnice Ostrava varují, že užívání kratomu může zvyšovat...
Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.
Kratom. Pomoc, zábava, nebo nebezpečí?
Látky, jejichž prodej chce ministerstvo zdravotnictví zakázat, lze sehnat i v...
8 fotografií

Zvracení, halucinace, poruchy vědomí či stavy vyžadující péči na jednotkách intenzivní péče a na anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Takové jsou zdravotní komplikace, s nimiž děti a mladiství skončili v předchozích dnech v nemocnicích napříč regionem.

U všech pak laboratorní testy prokázaly přítomnost látek MDMB-PINACA a MDMB-4en-PINACA, jež patří do skupiny vysoce rizikových syntetických kanabinoidů.

„Jedná se o laboratorně vyráběné látky, které působí na mozkové receptory mnohonásobně silněji než přírodní THC. Prodávají se pod různými názvy jako bylinné směsi či produkty určené ‚pro sběratelské účely‘. Jejich složení je rozdílné, nepředvídatelné, a tedy i vysoce rizikové,“ varovala Vladimíra Gebauerová, vedoucí toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.

Test bonbonů s kanabinoidy: I zdánlivě bezpečné želé je plné omamných látek

Přímo ve fakultní nemocnici tak během několika posledních dnů přijali čtyři děti ve věku 13 až 17 let, které užily syntetický kanabinoid známý jako Spice.

„Otrava se u nich projevila záchvaty, křečemi, halucinacemi i kolapsovými stavy. Jeden z pacientů byl přivezen v bezvědomí,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

„Šlo o vážné zdravotní potíže. Všichni měli velké štěstí, protože u nich mohlo dojít k dušení anebo poruchám srdečního rytmu. I jediná dávka může vést k závažným poruchám životních funkcí s následky trvalého poškození zdraví až úmrtí,“ přiblížil staniční lékař oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče kliniky dětského lékařství FNO Peter Kordoš.

Nárůst podobných případů potvrdil rovněž primář dětského oddělení v Nemocnici Ostrava-Vítkovice Jan Boženský. „V posledních týdnech stoupá raketově počet dětí s intoxikací syntetickou formou THC, která má různě velký a špatně odhadnutelný účinek – záleží na typu drogy, dávce a dalších kombinacích. A hlavně se začíná kombinovat s alkoholem,“ sdělil Boženský.

Ne k vnitřnímu užití. Ale jiný účel nemají

Dodal, že o posledním víkendu skončily v nemocnici dvě 14leté děti, obě po kombinaci syntetického THC a alkoholu. „Jedno s těžkou poruchou vědomí a jedno se zvracením a dalšími potížemi,“ doplnil Boženský.

„Účinky syntetických kanabinoidů na lidský organismus jsou velmi nevyzpytatelné. Případy, kdy se po jejich užití objeví nějaké potíže, jsou velmi časté, ne vždy se ale takto objeví na veřejnosti. Mladí uživatelé se s tím ze strachu raději nesvěřují, snaží se to vyležet v klidu doma a podobně,“ potvrdil nárůst problémů s těmito látkami i terénní pracovník Renarkonu Jiří Vlček.

Podle jeho slov se jedná o velmi snadno dostupné látky, které lze koupit na internetu či v automatech. „Pohybují se v takzvané šedé zóně, kdy jsou nabízeny jako sběratelský předmět, proto neprocházejí žádnou kontrolou ze strany příslušných úřadů. Na obalu bývá napsáno, že nejsou určeny k vnitřnímu užití, přestože jiný účel nemají,“ upozornil Vlček.

Testovali jsme „nové“ HHC. Je třicetkrát silnější než marihuana a volně dostupné

„Lidé, kteří mají zájem o užívání psychomodulačních látek, místo nelegálního THC dají přednost těmto syntetickým kanabinoidům, které sice nejsou nelegální, jsou však mnohem nebezpečnější než přírodní THC,“ upozornil.

Vlček připomněl, že od nového roku začne platit novela zákona o psychomodulačních látkách. „Doufám, že na seznam regulovaných látek se dostanou i syntetické kanabinoidy. Začaly by podléhat kontrole, snížila by se jejich dostupnost osobám mladším 18 let.“

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

