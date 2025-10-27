Kraj nabízí víc, než čekáte. Kampaň má přimět studenty, aby zůstali v regionu

Devatenáctiletá Aneta Žižková z Opavy za pár měsíců maturuje a v budoucnu by chtěla být učitelkou. Na vysokou chce do Ostravy. „Studovat v blízkém prostředí, nechci úplně do neznáma,“ vysvětlila. S cílem, aby co nejvíce maturantů přemýšlelo stejně, teď vznikla nová krajská kampaň Glow Up University Tour.
Krajský úřad chce pro region více mladých obyvatel i odborníků. „Bez mladých a nadaných lidí se náš kraj nemůže rozvíjet. Chceme jim ukázat, že kraj nabízí víc, než čekají – kvalitní vzdělání, perspektivní obory i možnost dělat velké věci. Moravskoslezský kraj je úžasné místo k životu, ke studiu i k podnikání,“ uvedl hejtman Josef Bělica.

Už teď většina mladých z kraje, kteří se rozhodnou studovat, volí univerzitu či vysokou školu „doma“, tedy na severu Moravy a ve Slezsku. Například loni se k vysokoškolskému studiu zapsalo celkově 5 676 studentů s trvalým bydlištěm v moravskoslezském regionu.

„Z toho 3 639, což je 64,1 procenta, se zapsalo na vysokých školách s místem výuky v Moravskoslezském kraji. Tento podíl v posledních letech narůstá,“ informovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství. V roce 2021 podíl čítal 58 procent, o rok později 59,2 a předloni 63,8 procenta.

Krajská kampaň Glow Up University Tour

Trend potvrdily i univerzity. „Na tu naši se hlásí z 69 procent studenti z Moravskoslezského kraje,“ uvedla mluvčí opavské Slezské univerzity Romana Císařová. Na Ostravské univerzitě studující z kraje činí 70 procent studentů, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava hlásí dokonce 78 procent.

„Přes 70 procent našich absolventů zůstává v kraji, u lékařské fakulty je to dokonce kolem 80 procent,“ doplnil další detail mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák.

Ani to ale nestačí, poptávka po odbornících je vyšší. „Zejména strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví,“ vyjmenovala Miroslava Chlebounová z krajského úřadu obory, kde experti chybějí nejvíc.

Proto hejtmanství ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti vůbec poprvé zahájilo kampaň propagující regionální vysoké školy a místní studijní programy.

Stáže i pracovní místa

V devíti velkých městech regionu se od konce letošního října do ledna příštího roku představí všechny místní vysoké školy, ale slovo dostanou také kariéroví poradci a odborníci z praxe.

O tom, že za zajímavou kariérou není třeba jít pryč, si s končícími středoškoláky popovídá například odborník na AI Dalibor Mráz či ostravský lékař Martin Palička. „Miluju progres v medicíně a láká mě propojení technologie a lidskosti,“ říká o sobě mladý onkolog, který mimo jiné tvoří odborný podcast.

Jednotlivé školy se chystají akcentovat možnosti uplatnění, nové přístupy i moderní zázemí. „Budeme prezentovat vynikající uplatnění absolventů v regionálních firmách. Podniky v kraji aktivně nabízejí studentům stáže, praxe i pracovní příležitosti,“ uvedla mluvčí VŠB-TU Jana Dronská.

Zástupci škol zmiňují také možnost popovídat si s vyučujícími a studenty či poznat speciální přístupy k výuce s důrazem na zapojení do praxe i kvalitní zázemí.

