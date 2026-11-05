Podnapilý řidič kamionu na moravskoslezské části dálnice D1 měl podle dálničních policistů problém stát na nohou, když byl zastaven. Situaci řešili už 27. října 2026, o případu policie informovala tento týden ve čtvrtek.
„Dopravní policisté z dálničního oddělení Mankovice koncem října již téměř končili noční směnu, když se jim pár minut před šestou hodinou ranní ozval operační. Po dálnici D1 k nim měl mířit podle řidiče volajícího na linku 158 asi opilý ‚kamioňák‘,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Policisté na vozidlo číhali na úrovni Vražného směrem na Polsko. „Pak si všimli kamionu, který měl chvílemi jet rychlostí jen kolem 60 km/h a bezdůvodně přejíždět z jednoho do druhého jízdního pruhu anebo těsně ke krajnici,“ uvedla mluvčí.
|
Zraněný houbař měl v krvi 8,83 promile alkoholu. Pil jsem jen pivo, tvrdil
Policisté nákladní vozidlo s návěsem zastavili. „Pětačtyřicetiletý řidič, který vezl granulát, se jim jevil jako podnapilý. Zadrhával v řeči, měl problém se stabilitou a notně zavrávoral, když se chtěl dostat do kabiny pro doklady,“ popsala.
Podezření na alkohol se potvrdilo provedenou dechovou zkouškou. „Na displeji přístroje se ukázal výsledek přes 2,6 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil,“ řekla Štětínská.
„Vyjel z Německa, přes naši republiku jen s nákladem projížděl, a tak dělal bezpečnostní přestávky v jízdě. A při jedné z nich měl vypít tvrdý alkohol,“ pokračovala.
Policisté z dálničního oddělení Mankovice zakázali řidiči další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Sdělili mu následně ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.