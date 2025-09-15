Sedmačtyřicetiletého řidiče zahraničního kamionu policisté moravskoslezského Kamion-Teamu zkontrolovali na silnici I/48 u bývalého hraničního přechodu v Chotěbuzi na Karvinsku. V návěsu převážel autodíly.
„Policisté zjistili, že využíval pro prodloužení své pracovní doby za volantem také kartu tachografu od svého kolegy, kterou střídal se svou kartou. Kolega s ním samozřejmě nejel,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že za volantem muž bez odpočinku strávil téměř 48 hodin.
Znovu už kamion nenastartoval. „Policisté mu zakázali další jízdu a pro podezření z několika přestupků ho oznámili příslušnému správnímu orgánu,“ konstatovala Štětínská.
Sankce čeká také provozovatele autodopravy. Policisté mu na místě uložili kauci ve výši 150 tisíc korun.