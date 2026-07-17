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Františka, Marie a Anna. Poslední kámen uzavřel válečný příběh hostinské rodiny

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  15:47
Vlaďka Vykouřilová ukládá kámen zmizelých své prababičky Františky...

Vlaďka Vykouřilová ukládá kámen zmizelých své prababičky Františky Silbersteinové (16. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Kameny zmizelých připomínají Františku Silbersteinovou, její sestru Marii...
Na slavnostním aktu se sešla Vlaďka Vykouřilová s bratranci Dušanem Bohdálkem...
Kámen zmizelých Františky Silbersteinové je uložený před Obecním domem v...
Příběh rodiny postupně odkryl badatel Vladimír Nevlud (vpravo). (16. července...
6 fotografií
Poslední pamětní kámen uzavřel příběh, jehož detaily neznali ani současní členové rodiny. Před Obecním domem v Mokrých Lazcích na Opavsku byl uložen kámen zmizelých Františce Silbersteinové z tamní hostinské rodiny.

Kámen je na místě třetí v pořadí a po více než osmdesáti letech od jejich smrti symbolicky znovu spojil dvě sestry a dceru jedné z nich, všechny zavražděné nacisty.

„Jsem velmi vděčná. V rodině se o tom nemluvilo. Když jsem se na to ptala, řekli mi: to, co jsme prožívali jako děti, byla taková bolest, že o tom nikdy nechceme mluvit,“ popsala pravnučka Františky Silbersteinové Vlaďka Vykouřilová.

Na slavnostním aktu se sešla s bratranci Dušanem Bohdálkem a Tomášem Larišem, pravnukem Františky a vnukem její dcery Anny Larišové, jejíž pamětní kámen byl na místě uložen loni spolu s kamenem zmizelých její tety a Františčiny sestry Marie Jarošové.

Spletitý příběh rodiny postupně rozkryl badatel Vladimír Nevlud. „Stojíme před domem, kde všechno začalo,“ popsal při ukládání kamene Nevlud.

Františka a Marie z židovské rodiny Ritterových vyrostly v Mokrých Lazcích, kde si jejich rodiče pronajali hostinec, když se tam přistěhovali z Frýdecko-Místecka. Marie se provdala za Josefa Jaroše, syna majitele hostince, a na místě zůstali, Františka si vzala Arona Silbersteina a provozovali spolu pohostinství v dolní části obce.

Kameny zmizelých připomínají Františku Silbersteinovou, její sestru Marii Jarošovou a dceru Františky Annu Larišovou. Všechny tři byly za 2. světové války zavražděné nacisty.
Vlaďka Vykouřilová ukládá kámen zmizelých své prababičky Františky Silbersteinové (16. července 2026)
Na slavnostním aktu se sešla Vlaďka Vykouřilová s bratranci Dušanem Bohdálkem (vedle Vlaďky Vykouřilové vlevo) a Tomášem Larišem (vpravo), pravnukem Františky a vnukem její dcery Anny Larišové. (16. července 2026)
Kámen zmizelých Františky Silbersteinové je uložený před Obecním domem v Mokrých Lazcích na Opavsku. Vedle něj jsou také kameny její sestry Marie a dcery Anny. (16. července 2026)
Příběh rodiny postupně odkryl badatel Vladimír Nevlud (vpravo). (16. července 2026)
6 fotografií

Po Aronově předčasné smrti sama vychovala pět dcer a syna. Syn padl v první světové válce, dcery se vdaly. „Opustily židovskou víru a přijaly křest, což jim z velké části zachránilo život,“ poznamenal Nevlud.

Přišel totiž Mnichov a poté válka, a s ní i transporty Židů. „Františka byla 18. listopadu 1942 pojata hned do prvního opavského transportu do Terezína, kde najdeme 59 jmen. Byla mezi nimi na jedenáctém místě. Vedle ní v transportu skončila její sestra Marie,“ uvedl Nevlud. Obě během několika týdnů v Terezíně zemřely.

Františčině dceři Anně se i přes přijatý křest stalo osudným, že její muž, mokrolazecký pekař, zrovna v tuto dobu odešel k jiné ženě. „Byla 27. února 1943 pojata do jediného přímého transportu na východ. Nikdo není schopen přesně definovat, kde ti lidé skončili,“ dodal badatel.

Editorka módního časopisu i děti. Další oběti holocaustu mají svůj stolperstein

Právě deportační listina tohoto transportu obsahující 39 jmen, nalezená v Izraeli a později i v zapomenuté složce v opavském Zemském archivu, je jedním z objevů jeho pátrání, stejně jako zjištění, že Františka a Marie měly ještě sestru Henriettu.

Ta zemřela už před válkou. „Části jejích potomků se pak podařilo utéct do jižní Ameriky a následně do Spojených států amerických, kde dnes žijí,“ dodal Nevlud. Právě se chystá setkání české a americké větve rodiny.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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