Kámen je na místě třetí v pořadí a po více než osmdesáti letech od jejich smrti symbolicky znovu spojil dvě sestry a dceru jedné z nich, všechny zavražděné nacisty.
„Jsem velmi vděčná. V rodině se o tom nemluvilo. Když jsem se na to ptala, řekli mi: to, co jsme prožívali jako děti, byla taková bolest, že o tom nikdy nechceme mluvit,“ popsala pravnučka Františky Silbersteinové Vlaďka Vykouřilová.
Na slavnostním aktu se sešla s bratranci Dušanem Bohdálkem a Tomášem Larišem, pravnukem Františky a vnukem její dcery Anny Larišové, jejíž pamětní kámen byl na místě uložen loni spolu s kamenem zmizelých její tety a Františčiny sestry Marie Jarošové.
Spletitý příběh rodiny postupně rozkryl badatel Vladimír Nevlud. „Stojíme před domem, kde všechno začalo,“ popsal při ukládání kamene Nevlud.
Františka a Marie z židovské rodiny Ritterových vyrostly v Mokrých Lazcích, kde si jejich rodiče pronajali hostinec, když se tam přistěhovali z Frýdecko-Místecka. Marie se provdala za Josefa Jaroše, syna majitele hostince, a na místě zůstali, Františka si vzala Arona Silbersteina a provozovali spolu pohostinství v dolní části obce.
Po Aronově předčasné smrti sama vychovala pět dcer a syna. Syn padl v první světové válce, dcery se vdaly. „Opustily židovskou víru a přijaly křest, což jim z velké části zachránilo život,“ poznamenal Nevlud.
Přišel totiž Mnichov a poté válka, a s ní i transporty Židů. „Františka byla 18. listopadu 1942 pojata hned do prvního opavského transportu do Terezína, kde najdeme 59 jmen. Byla mezi nimi na jedenáctém místě. Vedle ní v transportu skončila její sestra Marie,“ uvedl Nevlud. Obě během několika týdnů v Terezíně zemřely.
Františčině dceři Anně se i přes přijatý křest stalo osudným, že její muž, mokrolazecký pekař, zrovna v tuto dobu odešel k jiné ženě. „Byla 27. února 1943 pojata do jediného přímého transportu na východ. Nikdo není schopen přesně definovat, kde ti lidé skončili,“ dodal badatel.
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Editorka módního časopisu i děti. Další oběti holocaustu mají svůj stolperstein
Právě deportační listina tohoto transportu obsahující 39 jmen, nalezená v Izraeli a později i v zapomenuté složce v opavském Zemském archivu, je jedním z objevů jeho pátrání, stejně jako zjištění, že Františka a Marie měly ještě sestru Henriettu.
Ta zemřela už před válkou. „Části jejích potomků se pak podařilo utéct do jižní Ameriky a následně do Spojených států amerických, kde dnes žijí,“ dodal Nevlud. Právě se chystá setkání české a americké větve rodiny.
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