Centrum pomoci Ukrajině funguje už rok, o pomoc požádalo 27 tisíc uprchlíků

„Více než osmi tisícům z nich jsme za tento rok nabídli v našem kraji bezplatné bydlení,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák. „Od počátku války jsme do řešení uprchlické krize investovali 557,8 milionu korun, z nichž 381,1 milionu byly dotace od státu.“

Těmito penězi hradili zastupitelé provoz KACPU a další humanitární aktivity, mezi které patří i finanční podpora kurzů češtiny pro děti i dospělé nebo ubytování.

Ještě dnes mohou nově příchozí přespávat v prvních dnech zdarma ve dvou krajských nouzových ubytovnách. „Jedna je přímo v budově KACPU v Moravské Ostravě a Přívoze, druhá v ubytovně střední školy v Ostravě-Vítkovicích,“ jmenovala mluvčí kraje Nikola Birklenová.

V KACPU, které v průběhu roku nabídlo nocleh 3 195 běžencům, může přespávat až 98 lidí. „V tuto chvíli tu máme 59 ubytovaných. V ubytovně střední školy, která má kapacitu 196 míst, právě teď přespává 182 lidí,“ konstatovala Birklenová s tím, že prvních sedm dní nabízí kraj nově ubytovaným v těchto zařízeních i oběd zdarma.

Pomáhají hasiči i dobrovolníci

Do pomoci lidem zasaženým válkou se v regionu zapojily i další organizace. Vedle hasičů a policistů pomáhají dobrovolníci z Diecézní charity ostravsko-opavské, z Českého červeného kříže, Armády spásy i společnosti Adra.

Konkrétně hasiči zabezpečovali v průběhu celého roku nejen výstavbu a přípravu všech prostor, ve kterých sídlila a sídlí KACPU, ale stále ještě koordinují jak provoz tohoto centra, tak nouzových ubytoven, do kterých běžence v případě potřeby převážejí svými vozy.

„Za rok odpracovalo v KACPU 95 našich členů téměř 28 tisíc hodin, při kterých převezli více než 12 tisíc Ukrajinců do jejich nových dočasných domovů,“ uvedla mluvčí krajského hasičského záchranného sboru Kamila Langerová.

Společně s nimi pracovali v KACPU na Černé louce i dobrovolníci společnosti Adra. „Do pomoci se zapojilo přes tisíc našich členů, kteří ukrajinským uprchlíkům věnovali přes 11 tisíc hodin,“ uvedla mluvčí společnosti Adra Katarína Kijonková.

Uprchlická vlna slábne

Dobrovolníci pomáhali především s jazykovou bariérou v centru i na úřadech. „Zapojovali jsme se ale také do hlídání dětí, když si matky potřebovaly něco vyřídit, nebo jsme třídili a vydávali humanitární pomoc, kterou do centra posílali lidé ze všech koutů kraje,“ jmenovala některé další činnosti Kijonková.

Jednou z dobrovolnic, která v KACPU nastoupila jen několik dnů po jeho otevření, je i Karin Kalusová. „Musela jsem něco udělat. A protože jsem chtěla pomáhat konkrétně, využila jsem výzvu společnosti Adra a přidala se k nim,“ uvedla Kalusová, která v centru hlídala děti a tlumočila.

„Setkávala jsem se tu s lidmi, kteří přicházeli unavení a s obavami, co je čeká. Když jsem se na ně obrátila s úsměvem v jazyce, kterému rozuměli, viděla jsem, že je to pro ně povzbuzení a podpora. I kdyby to byl jen jeden člověk, kterému jsem pomohla, stálo to za to,“ dodala Kalusová.

„Uprchlická vlna v kraji pozvolna slábne. Za předchozí týden bylo na KACPU nově registrovaných 148 osob, z nichž 35 požádalo o ubytování,“ dodal Vondrák. S úbytkem nově příchozích se změnila provozní doba centra, které teď funguje v pondělí, ve středu a pátek.