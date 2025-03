Dětskému centru ustoupily zdravé stromy. Lidé jsou v šoku, tekly i slzy

Pouhých 21 vteřin poté, co sparťané srovnali, je zpražil gólem. Trefa Tomáše Marcinka na 3:2 byla nakonec vítězná, a třinečtí hokejisté tak snížili stav čtvrtfinálové série na 1:2. „Bouchnul jsem do...

Konec přejezdu smrti ve Studénce. Nahradí ho podjezd, jeho stavba začala

Do dvou let by měl být hotov podjezd, který nahradí nebezpečný železniční přejezd nedaleko nádraží ve Studénce. Jeho stavbu, která bude stát téměř 600 milionů korun, zahájili ve čtvrtek dopoledne....