Ostrava dál bojuje se jmelím, zaměří se teď na Porubu a Radvanice s Bartovicemi

Konkrétně půjde o téměř šest set stromů napadených tímto parazitem, které zároveň ještě prosperují a má smysl je jmelí alespoň dočasně zbavit.

Způsob odstranění cizopasné rostliny i následného speciálního ošetření, které by mělo dřevinám prodloužit život, navrhla arboristická společnost Safe Trees, která už v minulosti v Ostravě pomáhala například zachraňovat kaštany napadené hmyzím škůdcem klíněnkou jírovcovou.

Ostrava se intenzivně snaží omezit nadměrné šíření jmelí, které v posledních letech hubí stromy po celé republice, už od roku 2022.

„Jedná se o ekologický projekt celoměstského významu. Tato etapa navazuje na dvě předchozí,“ uvedl náměstek Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.

Komplexní ošetření napadených stromů už má za sebou většina ostravských obvodů včetně Jihu, Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Hor a Hulváků, Třebovic, Martinova nebo Petřkovic.

Mluvčí města Gabriela Pokorná doplnila, že třetí etapa, která potrvá do prosince příštího roku, bude stát více než pět milionů korun. Co do počtu stromů, nákladů i času bude podstatně náročnější část týkající se Poruby.