Mnozí deváťáci zaplatí za roční jízdné v MHD víc. Alternativa neexistuje

Tradiční fronty před zákaznickými centry Dopravního podniku Ostrava i ODIS zvěstovaly začátek nového školního roku. Velká část zákazníků využívá možnost elektronického prodloužení dlouhodobých jízdenek. Někteří ovšem mají smůlu.

„Syn má příští rok v červenci patnáct, a tak mu nemohu koupit dvanáctiměsíční jízdenku, protože ta platí od začátku září do konce srpna. A když dosáhne patnácti let, nemá na ni právo. A jiné varianty v podobné cenové hladině neexistují,“ narazila na problém matka chlapce nastupující do 9. třídy. Redakce zná její jméno, nepřála si však být jmenována.

Roční jízdenka pro Ostravu ve věkové kategorii do patnácti let stojí při nákupu elektronicky 1 250 korun, kratší varianta, třeba půlroční, neexistuje. Pouze měsíční, která však vyjde za rok na 2 400 korun. Podobný problém mají v podstatě všichni žáci devátých tříd.

„Volala jsem na informační linku ODIS, kde mi bylo řečeno, že mám smůlu, že musím přijít osobně a koupit si celoroční jízdné pro kategorii patnáct až osmnáct let, že jiná varianta není. Ta je o tři sta padesát korun dražší,“ doplnila žena.

„Museli jsme volit mezi srozumitelností a jednoduchostí ceníku a vytvářením nějakých složitých variant,“ komentoval problém jednatel společnosti Koordinátor ODIS Aleš Stejskal. „S podobným problémem se mohou setkat třeba i senioři. Je to daň za přehlednost.“

Šanci na úspěch mají jen děti, které se narodily v srpnu. „V tarifních podmínkách máme ukotvenou ochrannou lhůtu dvacet devět dní pro případy, kdy cestující překlene narozeniny těsně před koncem platností kuponu. V případě, který popisujete, je bohužel i tato ochranná lhůta překročena a pro cestujícího je skutečně nejvýhodnější koupit ještě stále velmi výhodný studentský kupon,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová.

Návrat klasických jízdních řádů

Dopravní podnik Ostrava se začátkem školního roku opět přešel z prázdninových na „klasické“ jízdní řády. S několika změnami.

„Od druhého září došlo k úpravě jízdních řádů tramvajových, autobusových a trolejbusových linek,“ konstatovala Šnoblová. „Na linkách číslo 6, 92 a 109 bude obnoven provoz a do svých původních tras se vrátí tramvajové a autobusové linky po ukončení výluk v ulicích Nádražní, Bílovecká, Družební, Husova a Hlavní třída.“

Pro nízkou vytíženost byl ukončen provoz autobusové linky číslo 20, noční linka 43 bude nově místo na zastávce Svinov nádraží končit na zastávce Svinov mosty.