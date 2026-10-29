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Velkolepá sváteční jízda veteránů, na Opavsko zamířil rekordní počet vozidel

Josef Gabzdyl
  11:00
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily...

Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily spanilou jízdu Tatra Clubu Ostrava k památníku v Hrabyni, která ukončila sezonu veteránů. (28. říjen 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily...
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily...
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily...
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily...
7 fotografií
Tradiční oslava státního svátku 28. října v duchu automobilové historie přilákala na Opavsko rekordní účast veteránů. Členové Tatra Clubu Ostrava tam uspořádali symbolickou jízdu k Národnímu památníku II. světové války v Hrabyni, kam dorazilo více než 200 historických vozidel.

Vedle ikonických tatrovek zaplnily areál památníku také staré škodovky, zahraniční veteráni, motocykly, ale i historické autobusy nebo vojenské džípy.

„Symbolickou jízdu k památníku 2. světové války v Hrabyni na Opavsku uspořádali ve státní svátek členové Tatra Clubu Ostrava,“ uvedli zástupci památníku, se kterými automobiloví nadšenci na akci spolupracovali.

„Moc pěkná akce v Hrabyni. Počasí vyšlo a přijelo nakonec hodně veteránů, takže pecka,“ uvedl fotograf Lukes Christensen, který na Facebooku Tatra clubu uveřejnil své fotky z akce.

Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily spanilou jízdu Tatra Clubu Ostrava k památníku v Hrabyni, která ukončila sezonu veteránů. (28. říjen 2026)
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily spanilou jízdu Tatra Clubu Ostrava k památníku v Hrabyni, která ukončila sezonu veteránů. (28. říjen 2026)
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily spanilou jízdu Tatra Clubu Ostrava k památníku v Hrabyni, která ukončila sezonu veteránů. (28. říjen 2026)
Nablýskané tatrovky, staré škodovky, motocykly i historické autobusy podpořily spanilou jízdu Tatra Clubu Ostrava k památníku v Hrabyni, která ukončila sezonu veteránů. (28. říjen 2026)
7 fotografií

„Aktuálně jsme se podle fotografií dopočítali více než 168 automobilů, 30 motorek a tří autobusů. Hranice 200 vozidel byla překonána,“ uvedli pořadatelé na sociálních sítích.

„Velké poděkování patří nejen našim členům za jejich pomoc a nasazení, ale především Národnímu památníku II. světové války za umožnění uspořádání této akce. Zároveň děkujeme všem, kteří přijeli akci podpořit a vytvořili skvělou atmosféru,“ dodali.

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