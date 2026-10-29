Vedle ikonických tatrovek zaplnily areál památníku také staré škodovky, zahraniční veteráni, motocykly, ale i historické autobusy nebo vojenské džípy.
„Symbolickou jízdu k památníku 2. světové války v Hrabyni na Opavsku uspořádali ve státní svátek členové Tatra Clubu Ostrava,“ uvedli zástupci památníku, se kterými automobiloví nadšenci na akci spolupracovali.
„Moc pěkná akce v Hrabyni. Počasí vyšlo a přijelo nakonec hodně veteránů, takže pecka,“ uvedl fotograf Lukes Christensen, který na Facebooku Tatra clubu uveřejnil své fotky z akce.
„Aktuálně jsme se podle fotografií dopočítali více než 168 automobilů, 30 motorek a tří autobusů. Hranice 200 vozidel byla překonána,“ uvedli pořadatelé na sociálních sítích.
„Velké poděkování patří nejen našim členům za jejich pomoc a nasazení, ale především Národnímu památníku II. světové války za umožnění uspořádání této akce. Zároveň děkujeme všem, kteří přijeli akci podpořit a vytvořili skvělou atmosféru,“ dodali.