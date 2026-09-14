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Jistebník zvelebil centrum. Nádrže slouží k relaxaci i proti povodním

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  8:44
Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v...

Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v centru obce. (4. září 2026) | foto: Jan Smekal, MAFRA

Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v...
Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v...
Ze staré a už nevyhovující požární nádrže vznikly v Jistebníku na Novojičínsku...
Ze staré a už nevyhovující požární nádrže vznikly v Jistebníku na Novojičínsku...
5 fotografií
Dvě nové vodní nádrže, které budou sloužit převážně k rekreačním účelům, vznikly v centru Jistebníku nedaleko Ostravy. Nahradily již dosluhující požární nádrž, jež se zde původně nacházela a která již svou kapacitou nestačila zachycovat vodu po přívalových deštích.

Vodní plochy jsou součástí nové relaxační zóny vedle kulturního domu. „Původně jsme tady měli požární nádrž, která ale byla ve velmi špatném stavu. Nové nádrže mají větší kapacitu, takže plní i funkci poldru. Při přívalových deštích budou zachytávat vodu přitékající z polí, což už předchozí nádrž nezvládala. Při povodních v roce 2024 voda přetekla a zalila intravilán obce,“ informovala starostka Jistebníku Šárka Storzerová.

V zóně okolo vodních ploch si lidé mohou odpočinout, zacvičit na cvičebních strojích, najdou tam i veřejné ohniště a několik originálních děl slovenských výtvarníků.

„Kolem jsme doplnili stromy a keře a ještě nás čeká výsadba vodních rostlin do svahů nádrže, ale zatím není příznivé počasí,“ doplnila starostka.

Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v centru obce. (4. září 2026)
Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v centru obce. (4. září 2026)
Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v centru obce. (4. září 2026)
Ze staré a už nevyhovující požární nádrže vznikly v Jistebníku na Novojičínsku nové vodní plochy, které slouží i jako protipovodňový poldr. (4. září 2026)
5 fotografií

Práci se zdražováním vody i s krajinou se v Jistebníku věnují dlouhodobě. „V katastru obce jsme vysadili už přes šest set ovocných stromů starých odrůd, obnovili jsme starou polní cestu, ve spolupráci s ČSOP Studénka obnovujeme aleje anebo revitalizujeme jeden drobný vodní tok,“ popsala další aktivity starostka.

Úpravy potoka zadrží vodu v krajině

Vzájemnou spolupráci potvrzuje také Magda Cihlářová Zapletalová z ČSOP Studénka. „Jistebník je jedna z obcí, která se dlouhodobě snaží starat o přírodu a krajinu kolem. My jsme zde mohli uskutečnit řadu projektů, několik biokoridorů, v nichž jsme během posledních let vysadili několik tisíc nových stromů,“ řekla Cihlářová Zapletalová.

V současné době například běží projekt revitalizace bezejmenného potoka v zemědělské krajině. „Ten byl kdysi upraven tak, aby odváděl z polí vodu, my mu teď vracíme přírodní ráz, aby vodu spíše zadržoval, aby na něm byly meandry, tůně a vedlejší ramena, “ přiblížila Cihlářová Zapletalová.

Projekt podle ní přivítalo i CHKO Poodří, protože potok ústí do jednoho z místních rybníků a po deštích pravidelně přinášel spláchnutou půdu z polí: „Naše úpravy by tomu měly do budoucna zabránit.“

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