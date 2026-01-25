Území je lidem dále přístupné a lze je využívat způsoby, které nenaruší a naopak pomohou zachovat zdejší přírodu.
„Doposud tu bylo jen na podmáčených plochách popsáno více než tisíc druhů rostlin, živočichů a hub a tento seznam není konečný. Cenné území na začátku největší rybniční soustavy jsme právě proto zařadili mezi přírodní rezervace. Taková pestrost je totiž v porovnání s obdobnými místy v Poodří unikátní,“ vysvětlila Ivona Kneblová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Vodní plochy lákají v době hnízdění potápky a různé druhy kachen, za potravou tam zalétá ledňáček říční hnízdící na blízké řece Odře.
Při jarní a podzimní migraci tažných ptáků se na obnažených dnech po výlovech ryb zastavují vzácní bahňáci, jako je vodouš rudonohý a mnoho dalších.
|
Rybníky v Poodří čeká rozsáhlá obnova ptačích hnízdišť, začala kácením
„V lužních lesích převládají staré listnaté stromy. Pod nimi od konce zimy do jara dominuje bílá barva – záplavu sněženek postupně vystřídá hustý koberec květů česneku medvědího. Staré stromy a rozpadající se dřevo jsou domovem vzácných brouků. Zajímavostí je hnízdo orla mořského, do kterého lze nahlédnout z vlaku projíždějícího po hranici rezervace,“ popisuje Ivona Kneblová.
Bobří práce
Rozsáhlé louky kolem rybníků ovlivnila činnost bobrů evropských. Dvě bobří rodiny tu pomohly vytvořit mokřady s výjimečně bohatým zastoupením rostlin a živočichů, včetně vzácných a ohrožených druhů.
Žijí tu měkkýši, vodní brouci nebo vážky, ryby, obojživelníci i ptáci. Dvě rozsáhlejší rákosiny jsou domovem nejméně dvou hnízdních párů motáka pochopa, dravce, který je symbolem CHKO Poodří.
Jižní částí území protéká zákruty říčka Bílovka, jejíž tok byl v roce 2013 revitalizován. V květnu tu rozkvétají extenzivně obhospodařované louky v záplavovém území řeky Odry.
|
V Poodří se procházejí vzácní bahňáci, lidé na některá místa nesmí
„Novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady můžeme vnímat i jako takový malý dárek k letošnímu 35. výročí od vyhlášení CHKO Poodří. To ale není jediné významné výročí – kulatiny letos slaví hned 6 chráněných krajinných oblastí. Na jejich význam pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky bude proto po celý rok upozorňovat řada akcí. Pod hlavičkou ‚Rok chráněných krajinných oblastí‘ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Současnou tvář CHKO Poodří formovala svobodně tekoucí řeka a lidské hospodaření. Harmonická kulturní krajina je mozaikou luk, polí, drobných lesů a remízků, rybníků, tůní, mokřadů a menších vodních toků a náhonů společně lemujících páteřní řeku Odru.