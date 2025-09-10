Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Autor: ,
  11:13
Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Odpad, jehož odvoz začal tento týden, je v Jiříkově od loňského prosince, organizace Arnika vzorky půdy a odpadu odebrala letos v březnu. Po odvozu odpadu kontrolu možného znečištění půdy provede Česká inspekce životního prostředí.

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
17 fotografií

V Jiříkově je podle odhadů uloženo 170 tun nelegálního odpadu z Německa. Odpad je směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel.

Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. První kamion z místa odjel v pondělí.

„Analýza vzorků půdy a odpadu, které odborníci z ekologické organizace Arnika odebrali v březnu v areálu v Jiříkově na Bruntálsku, bohužel potvrdila znečištění toxickými látkami, které se běžně při monitoringu nesledují,“ uvedl mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

Dodal ale, že toxické látky sice objevili, ale situace není dramatická. „Není to tak, že by to srazilo ceny pozemků v Jiříkově. Není důvod k žádné panice. Jen jsme konstatovali, že ty látky tam jsou a uvolňují se,“ řekl.

Na studii pracovala odbornice na toxické látky v životním prostředí Nikola Jelínek. „Naše březnová analýza vzorků půdy a odpadu ukazuje, že některé látky v půdě zůstanou i po odvozu,“ uvedla.

Tvrdí, že v půdě nelegální skládky i mimo ni našli bromované zpomalovače hoření či polyfluoroalkylové látky (PFAS), které se v přírodě a lidském těle téměř nerozkládají. Jde o takzvané věčné chemikálie.

„V půdě jsme identifikovali kombinaci starého a nového znečištění. Některé látky pocházejí z dřívější doby, zatímco bromované zpomalovače hoření a PFAS látky souvisejí s elektroodpadem, který byl na místo nedávno dovezen,“ vysvětlila s tím, že věčné chemikálie našli i mimo skládku.

V půdě látky zůstanou už navždy

„PFAS látky jsme detekovali nejen přímo ve skládce, ale i ve vzdálenějších vzorcích půdy, což potvrzuje, že se z místa postupně uvolňují. Většina těchto látek nemá stanovené limity, ale v půdě zůstanou trvale,“ uvedla Jelínek.

Poslední kamion s odpadem by měl z Jiříkova do Německa odjet koncem příštího týdne. Další kontroly možného znečištění půdy budou následovat.

Bruntálsko řeší nelegální německý odpad. Sklolaminát z větrníků ohrožuje přírodu

„Česká inspekce životního prostředí pak odebere půdní vzorky, aby se prokázalo, že nebylo ovlivněné životní prostředí a nemůže tady do budoucna být nějaká kontaminace,“ řekl v úterý novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V souvislosti s odpadem skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Odpad měla původně odvézt z Česka do Německa na vlastní náklady firma Roth International. Ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady.

Nelegální německá skládka zatím stále leží v Jiříkově – Těchanově na Bruntálsku.

Nelegální německá skládka zatím stále leží v Jiříkově – Těchanově na Bruntálsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem...

10. září 2025  11:13

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:05

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Vyšetřování nehody autobusu se studenty potrvá, v nemocnici zůstalo osm zraněných

Vyšetřování pondělní nehody autobusu se studenty v Beskydech se podle policie protáhne. Možnou příčinou je totiž technická závada. Bude tedy nutné počkat na znalecké posudky, jejichž vypracování...

9. září 2025  12:08

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:45

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:23

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  18:08

Když dítě nevychodí ani základku. V Ostravě řešili, jak tomu předcházet

Na zvýšení šance části dětí na úplné dokončení základní školy se v Ostravě zaměřil dvouletý projekt Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zapojilo se do něj pět základních škol, které spojuje...

8. září 2025  16:24

Advantage Consulting, s.r.o.
HR GENERALIST (OD 55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 55 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 653 volných pozic

Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku...

8. září 2025

Osoblažskou úzkokolejku převezmou obce, chtějí dopravu pro místní i turisty

Mnohaleté úsilí obcí na Osoblažsku získat větší vliv na místní železnici se naplnilo. Provoz na v současnosti jediné úzkorozchodné trati v Česku s pravidelným provozem mezi Třemešnou ve Slezsku a...

8. září 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.