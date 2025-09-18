Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky

Autor: ,
  14:05
Ze skládky v Těchanově, místní části Jiříkova na Bruntálsku, dnes odjel poslední kamion se sklolaminátovým odpadem, který tam navezla firma z Německa, která mezitím zkrachovala. V Jiříkově zůstalo 55 velkoobjemových vaků s drcenými autobateriemi a další elektrickým odpadem. Kamiony jej začnou podle starostky Barbory Šiškové (Jiná volba) odvážet během příštího týdne.

„Na skládku v Těchanově přijel poslední kamion z Německa pro nelegální odpad. Právě sedám do auta a jedu na místo,“ uvedla dopoledne pro iDNES.cz starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba). Ta minulý týden pořídila video ï fotografie z místa, které umisťuje na sociální sítě.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) odebere vzorky z místa nelegální skládky v nejbližších týdnech. „Výsledky možného znečištění budeme znát do dvou týdnů od odběrů,“ řekla mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

ČIŽP odebere vzorky z nelegální skládky odpadu v Jiříkově
9. září 2025 začala bavorská firma odvážet z Těchanova, místní části Jiříkova na Bruntálsku nelegální odpad z Německa. Záběry pořídil dron.
9. září 2025 začala bavorská firma odvážet z Těchanova, místní části Jiříkova na Bruntálsku nelegální odpad z Německa. Záběry pořídil dron.
9. září 2025 začala bavorská firma odvážet z Těchanova, místní části Jiříkova na Bruntálsku nelegální odpad z Německa. Záběry pořídil dron.
23 fotografií

„V současné době zpracováváme plán vzorkování. Vzorky budou odebrány v průběhu následujících týdnů,“ uvedla Loužecká.

Vzorky na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ovšem lidem ani přírodě nebezpečné.

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

Starostka dnes potvrdila, že na místě zůstalo 55 vaků s drcenými autobateriemi a další elektronikou. „Jde o nebezpečný odpad, který už je ale přebalený do neprodyšných obalů k tomu speciálně určeným,“ uvedla s tím, že vaky jsou připraveny na paletách k odvozu.

„První kamion odjede ve středu příští týden. Další dva budou následovat. Termíny ale ještě neznáme,“ uvedla.

Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International.

Jednatel firmy z Německa skončil ve vazbě. Do Česka nelegálně vyvezla stovky tun odpadu

Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren.

V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Plasty, kusy křídel nebo vrtulí. Pozemek ukrývá stovky tun nelegálního odpadu

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Pískot, vulgarity a hodně hluku. Premiér Petr Fiala dorazil do Moravskoslezského kraje. Společně s ním se předvolebních setkání účastní i ministr financí a krajský volební lídr Zbyněk Stanjura či...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

Holky se bály, že půjdou pryč. Pěstounka po loňských povodních našla nové bydlení

Už zase bydlí ve vlastním domku a jsou všechny spolu. Tak se po roce vyvinul příběh pěstounky z Ostravy Romany Hermové a jejich tří svěřenkyň, které si postupně vzala z dětského domova. Její dům v...

Povodňový zloděj ignoroval podmínku. Po dalších krádežích už sedí ve vězení

Na soudní tresty 31letý Rudolf Baudyš z Bohumína na Karvinsku nedbal. Za rabování při katastrofálních povodních před rokem dostal podmínku, jenže usilovně kradl dál. Opět se tak ocitl u soudu a už...

Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky

Ze skládky v Těchanově, místní části Jiříkova na Bruntálsku, dnes odjel poslední kamion se sklolaminátovým odpadem, který tam navezla firma z Německa, která mezitím zkrachovala. V Jiříkově zůstalo 55...

18. září 2025  14:05

Kvůli nebezpečnému odpadu nemohou na pozemcích stavět. Vraťte peníze, žádají město

Do sporu s ostravským městským obvodem Hošťálkovice se dostali čtyři majitelé tamních stavebních pozemků. Na parcelách, které si od radnice zakoupili k výstavbě rodinných domů, totiž odhalili...

18. září 2025  13:35

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

18. září 2025  11:51

U základních škol zaparkoval „dentobus“. Šedesát procent dětí má kaz, ukázalo se

Téměř dvě třetiny školou povinných dětí mají zubní kaz a pětina navíc nechodí k zubaři, protože žádného nemá. Pilotní projekt hejtmanství a krnovské nemocnice ukazuje zoufalou situaci v dostupnosti...

18. září 2025  9:20

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se tam dostat, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé...

18. září 2025  8:58

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

18. září 2025  7:11

Radnice dražila nevyzvednuté ztráty a nálezy, většinu lidé zapomněli ve vlaku

Za velkého zájmu obyvatel uspořádali pracovníci bohumínské radnice dražbu ztrát a nálezů. Na tradiční akci si zájemci na nádvoří radniční budovy mohli koupit za lidové ceny věci, které někdo ztratil...

18. září 2025  6:39

Baník - Teplice 1:1, domácí v dohrávce neudrželi náskok, z penalty srovnal Bílek

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, svůj zápas fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic dohráli. Utkání startovalo od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za nějž tehdy skóroval...

17. září 2025  16:45,  aktualizováno  18:52

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu...

17. září 2025  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.