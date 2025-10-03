„Dělníci do kamionů naložili na paletách zbývajících 55 vaků s elektrobateriemi, které odjely ve dvou kamionech jako nebezpečný odpad k likvidaci do Saska,“ uvedla starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba)
Česká inspekce životního prostředí z místa ještě odebere a zanalyzuje vody a půdy.
Nelegální skládka v Jiříkově vznikla loni v prosinci. Velkou část odpadu z vysloužilých letadel a větrných elektráren kamiony odvezly v minulých týdnech. Na místě do dneška zůstalo 33 velkoobjemových vaků s drcenými bateriemi a dalším elektrickým odpadem.
|
Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky
„Pro tento materiál dnes dopoledne přijely dva kamiony. Připravené palety jsme nechaly naložit. Kolem 15.00 z obce odjely. Celá akce tak skončila. Areál je zcela vyčištěný,“ řekla starostka.
Příští týden podle ní do Jiříkova dorazí pracovníci vybrané laboratoře, kteří provedou odběry půdy a vody. Jejich cílem bude odhalit případné znečištění životního prostředí.
Vzorky už na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.
Areál, kde skládka vznikla, se podle starostky jeho majitelé dál snaží prodat. Obec o koupi zájem nemá.
„Máme řadu jiných investic. Nemůžeme si s naším rozpočtem dovolit koupit areál, pro který nemáme využití,“ řekla. Jednu věc ale obec chystá, dodala. „Chceme změnit územní plán tak, aby zakazoval na území obce nakládat s odpadem,“ řekla.
|
Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem
Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International.
Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren.
|
Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“
V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
Následovat by měla likvidace skládky v Horních Heršpicích nedaleko Brna. Podle odhadu jde dohromady bezmála o 500 tun odpadu, v Jiříkově bylo asi 170 tun.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
|
18. září 2025