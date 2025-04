Do Jiříkova začaly kamiony z Německa načerno navážet množství odpadu z větrných elektráren z Německa. | foto: Barbora Šišková

Podle mnichovského listu Münchner Merkur informaci uvedlo bavorské ministerstvo životního prostředí. Termín odvozu do deseti týdnů už Hladík oznámil na konci března po telefonickém jednání s Glauberem.

Firma Roth International z hornofalckého Weidenu, která odpad přivezla nejen do Jiříkova, ale také do Brna-Horních Heršpic, se mezitím ocitla v insolvenci. To vyvolalo otázky, kdo zhruba 500 tun odpadu z obou míst odveze. A právě o této otázce nyní Hladík s Glauberem hovořili.

Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, bude možné přistoupit k takzvanému náhradnímu plnění. „V takovém případě by odvoz a likvidaci uskutečnil Svobodný stát Bavorsko,“ řekl Marzahn.

Takovéto řešení by podle deníku Münchner Merkur znamenalo, že náklady na odvezení a odstranění odpadu z Česka by zaplatili bavorští daňoví poplatníci, tedy obyvatelé Bavorska.

Celý případ nelegálního dovozu odpadu objasňuje společná vyšetřovací skupina, kterou ustavila státní zastupitelství v bavorském Weidenu a v Bruntále. Do vyšetřování je zapojený také celní úřad v Mnichově. Podle mluvčího weidenského státního zastupitelství Matthiase Bauera jsou zatím tři obvinění - majitel německé firmy, její zaměstnanec v Německu a jeden pracovník české pobočky firmy.

Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložen, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který původně řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Tvrdil, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se ale už k případu nechtěl vyjadřovat.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. Náklad byl vyložen a o jeho odvezení zpět do Německa nyní usiluje české ministerstvo životního prostředí.

O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko a odpad je zpátky v Německu. V Brně-Horních Heršpicích leží od loňska přes 317 tun odpadu z firmy Roth International.