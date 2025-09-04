Odvoz německého odpadu z Bruntálska začne 9. září, přijel první nakladač

„Dohodli jsme se, že nakládání a odvoz fyzicky začne 9. září. Dnes přivezli jeden nakladač. V pondělí přijedou další nakladače a bagry,“ uvedla starostka Jiříkova starostka Barbora Šišková s tím, že jednala se zástupci české pobočky společnosti, která je pověřena naložením a odvozem odpadu z Česka zpět do Německa.
„Byl tady ale i zástupce německé mateřské společnosti,“ řekla.
„V úterý dopoledne odvoz oficiálně začne. V úterý budu taky na místě, abychom se potkali se starostkou Jiříkova a na vše dohlédli,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.
Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady.
Celkem asi 300 tun odpadu
Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
Mluvčí vlády regionu Horní Falc Kathrin Kammermeierová dříve uvedla, že na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti. „Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun,“ napsala Kammermeierová v tiskovém prohlášení.
Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií. Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - dvaapadesátiletý jednatel firmy Roth International a o čtyři roky starší český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval „směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad“.
Odpad se nachází v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.
