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Do Jiříkova vozili z Německa nelegální odpad, viní policie čtyři muže a čtyři firmy

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  14:23
Čtyři muže ve věku mezi 40 a 70 lety a čtyři firmy obvinili bruntálští kriminalisté z neoprávněného nakládání s odpady. Pachatelé měli na kontě převoz stovek tun odpadu z Německa na několik míst na Moravě, jedním z nich byl i Jiříkov na Rýmařovsku.
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
9 fotografií

Případem se bruntálští kriminalisté zabývali už od ledna minulého roku, kdy se v Jiříkově objevily první kamiony s odpadem. Vyšetřování je pak zavedlo ke zmíněné čtveřici, ze stejného přečinu policie obvinila také čtyři právnické osoby.

„V průběhu zhruba půl roku od června 2024 měli z Německa přepravit ve zhruba třech desítkách případů bezmála 600 tun odpadu a zajistit jeho uložení na místech na Rýmařovsku, Brněnsku a Zlínsku. Jednalo se nelegální odpad, neboť přepravy probíhaly bez předchozího oznámení a souhlasu příslušných orgánů dotčených zemí. Navíc, odpad byl vyhodnocen jako nebezpečný,“ shrnula policejní mluvčí Soňa Štětínská.

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Obvinění jednali podle kriminalistů jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi.

„Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa uložení. Všichni obvinění byli v minulosti již odsouzeni, jednalo se trestnou činnosti různého charakteru,“ sdělila mluvčí. Muži jsou z Ostravska, Novojičínska a Frýdecko-Místecka.

Kriminalisté se zabývali dokumenty k nákladům, vyslýchali svědky, shromažďovali a analyzovali množství informací a přibrali i znalce z oboru ochrana přírody, odvětví odpadové hospodářství. Spolupracovali s kolegy z jiných krajů a součinnost poskytovala Česká inspekce životního prostředí i Celní úřad pro Moravskoslezský kraj. Kriminalisté byli v kontaktu také s Německem.

Trestní sazba se u aktuálního případu pohybuje v rozmezí od jednoho do pěti let vězení. Kriminalisté ve vyšetřování nadále pokračují.

Odvézt odpad z Česka, kromě Jiříkova se objevil také v Horních Heršpicích u Brna, postupně nechaly na své náklady německé úřady. I tamní policie se kauzou zabývala. Soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka začne v bavorském Weidenu příští týden ve čtvrtek. Obžalobě čelí majitel firmy Roth International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.

9. září 2025

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