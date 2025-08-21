Němci neodvezou nelegální odpad z Jiříkova, jak slíbili. Chybí potřebné doklady

  13:46
Odvoz německého odpadu nelegálně uloženého v soukromém areálu bývalé pily v Jiříkově na Bruntálsku se opozdí. Původně měl Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady.
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. | foto: ČTK

O aktuální situaci informoval na síti X ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Čekal jsem, že v Německu se dodržují termíny a sliby. Chyba. Už to neplatí,“ uvedl ministr. Doplnil, že nejdříve slíbil bavorský ministr Thorsten Glauber, že odpad odvezou do poloviny června a poté v termínu mezi 25. srpnem a 5. zářím.

„Zase to nebude. Zdržení jednoznačně na německé straně. Dopravní firmy, které mají odpad odvézt zpět do Německa, ještě nedodaly německým úřadům všechny podklady. Protože jsou letní prázdniny. Tak ty máme všude,“ uvedl.

Němci prozkoumali nelegální skládku na Bruntálsku, odpad odvezou pryč

Starostka obce Barbora Šišková dodala, že tyto informace jsou pro ni zklamáním. „Jsem naštvaná. Je to už podruhé, co se termín posunul. Tentokrát ale nemáme žádné nové konkrétní datum,“ řekla. Stále ale věří, že odpad z obce nakonec skutečně zmizí. „Nerozumím ani důvodům. Prázdniny jsou všude, i v Bavorsku roky ve stejném termínu,“ podotkla.

Odpad do Německa měla původně odvézt firma Roth International, od které pochází. Danou lhůtu ale nesplnila. Likvidaci tak převzaly německé úřady. Firma Roth International sídlící v Horní Falci, jednom z bavorských regionů, se již dříve ocitla v insolvenci, proto média v dubnu předpokládala, že náklady na likvidaci odpadu nakonec zaplatí bavorští daňoví poplatníci.

Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu tehdy řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, přistoupí se k takzvanému náhradnímu plnění, kdy odpovědnost převezme Bavorsko.

Bruntálsko řeší nelegální německý odpad. Sklolaminát z větrníků ohrožuje přírodu

Hornofalcká vláda už dříve sdělila, že ve spolupráci s bavorským ministerstvem životního prostředí požádala jinou firmu, aby přímo v Česku vyhodnotila obsah odpadu a poté zajistila jeho odvoz. Odpad je v Jiříkově a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

Firma Roth International odmítá, že by jednala protizákonně. V této souvislosti poukazuje na českého odběratele, který podle ní možná přivezl odpad do zařízení, která neměla příslušná povolení. Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložený, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který dříve řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Uvedl, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se už k případu nechtěl vyjadřovat.

10. ledna 2025
To je jízda! Klimeš skočil z Beskyd až do volejbalové reprezentace

Měří dva metry. Je samá ruka, samá noha, a tak není divu, že má přezdívku Komár... Blokař Antonín Klimeš zažívá pořádný vzestup. Loni s volejbalovými reprezentanty do 20 let vybojoval bronz na...

20. srpna 2025  7:59

Jak se staroslovanský bůh Radegast stal symbolem Radhoště i piva

Radhošť, majestátní hora v srdci Beskyd, skrývá legendy o dávném slovanském bohu Radegastovi. Ten byl symbolem hojnosti, pohostinnosti a sluneční síly. Z místa legend se stal ohniskový bod lidových...

20. srpna 2025

