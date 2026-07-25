Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Neskutečně mě baví pracovat s mladými koňmi, říká chovatel a majitel závodiště

Pavel Grossmann
  16:41

Fotogalerie4

Chovatel koní Jiří Svoboda na závodišti v Bravanticích na Novojičínsku. Koním se chce věnovat, dokud mu zdraví dovolí. (24. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Jeden z životních úspěchů nedávno zaznamenal Jiří Svoboda, chovatel klusáckých koní a majitel závodiště v Bravanticích na Novojičínsku. Devítiletá klisna Hannah z jeho chovu připravovaná ve Francii se v dostihu na švédském závodišti Solvalla u Stockholmu stala spoludržitelkou světového rekordu.

„Její kilometrový čas 1:09,6 patří mezi nejvýznamnější výkony v historii českého klusáckého sportu. Jde o světový rekord v rychlosti klusáka pod sedlem,“ uvedl Svoboda, který na vlastním závodišti obvykle vodí své koně sám, ve Švédsku však nechal vše v rukou trenéra Juliena Raffestina a jezdce Alexandra Abrivarda.

Jak dlouho jste vlastně u koní? Kdy vás uchvátili?
Je to více než 25 let, kdy jsem se dostal k tomu sportu. Jako podnikatel jsem hledal nějaký, řekněme, útěk z toho života. Jednou jsem se tehdy byl svézt na koni a po hodince jsem dostal fakturu na stovku. Říkal jsem si, na co budu platit 100 korun, když si můžu koupit koně. Takže takový klasický podnikatel... (usmívá se) Zalíbilo se mi to a hodně mě to motivovalo si koupit koně. Pak jsem musel řešit ustájení. A zase jsem si řekl, proč bych platil ustájení, když si můžu pořídit vlastní farmu. Tak jsem začal objíždět region a našel jsem Bravantice. Od té doby to tam postupně zvelebujeme.

Vybudoval jste i klusácké závodiště. Bylo to nezbytné?
Podařilo se nám postavit velké tréninkové centrum, které je vlastně největší v republice. Závidí nám ho Rakušáci, možná i Francouzi. To trochu přeháním, ve Francii taková centra jsou, ale my ho máme včetně závodiště. Je to konkurenční výhoda.

Co řadíte mezi vaše největší úspěchy?
Toho je poměrně dost. Máme na farmě společenskou místnost, kde je zhruba tři sta pohárů. Na české poměry je toho hodně. Máme tam i poháry z Derby, což je u nás nejvýznamnější klusácký dostih, máme tam i poháry z Evropy. Třeba ve Francii jsou různé typy dostihů, které se úrovní s těmi našimi nedají vůbec srovnat. Ta výkonnost je úplně někde jinde. A našich úspěšných koní bylo taky dost. Z těch, kteří se prosadili v zahraničí, byl první Boccaccio. Úspěchy potom sbíral třeba I Can Fly Diamant a teď je to klisna jménem Hannah. Ta je opravdu the best. Tahle devítiletá klisna dosud vydělala na 400 tisíc eur (bezmála 10 milionů korun – pozn. red. ), její výdělky nám pokrývají náklady v Česku.

Majitel hipodromu v Bravanticích na Novojičínsku Jiří Svoboda v roce 2014

Ustájenou ji však máte ve Francii, že?
Ano, je tam u trenéra. Ten mi doporučil ji poslat do Švédska do monte dostihu (klusácký dostih, ve kterém koně netahají sulku, mají žokeje v sedle – pozn. red.). Namítal jsem, že doprava z Francie bude komplikovaná a drahá, ale byli jsme pozvaní a kůň letěl s celou ekipou do Švédska z Paříže na náklady pořadatele.

Hannah tam sice v dostihu na míli skončila těsně druhá, ale zaběhla společně s vítěznou Steady Victory rekordní čas na jeden kilometr. A kdyby byl dostih delší, jaké bývají obvykle ve Francii, Hannah by jistě vyhrála, protože je trénovaná vytrvalostně, ne na mílový sprint. Je zvyklá běhat dostihy na vzdálenost kolem 2 800 metrů. Třeba v Americe se běhají dostihy na míli, ale koně jsou jako sprinteři, odcházejí do důchodu strašně brzy, třeba ve čtyřech letech.

Není to pro koně velká změna, když je zvyklý tahat sulku s žokejem a najednou ho má v sedle na zádech?
Není. Klusáci se celý život trénují v klusu. De facto začínají v tahu, ale když koně obsednete, bere to úplně v pohodě. A Hannah je výjimečná, protože ne každý klusák dokáže udržet tu rychlost s žokejem v sedle. Když táhne sulku, tak ta ho zároveň i trochu tlačí, postrkuje.

Jaký máte vysněný cíl?
Rozvíjet a zachovat chov koní v Česku. Neskutečně mě baví pracovat s mladými koňmi.

Kolik jich máte? Jsou kromě Hannah i další v zahraničí?
Koní mám přibližně sedmdesát. V zahraničí jich je pár, třeba momentálně jsem dva svoje koně stáhl z Rakouska.

Vydělají si koně sami na sebe, je to soběstačný provoz, nebo ho musíte dotovat?
S Hannah je to tak, že koně jsou pokrytí, ale zaměstnance musím platit.

Myslím si, že budu jezdit, dokud bude zdraví sloužit. Cítím se pořád dobře.

Platit ale musíte i za pobyt Hannah ve Francii, ne?
Platím kolem dvou tisíc eur měsíčně, ale ona, když jí vyjde dostih, tak vydělá 20 tisíc eur hned. Takže to se vyplatí. Nicméně je to náročné. Mohl bych mluvit o systému sázení, který je u nás ve srovnání se zahraničím nastavený všelijak. Z totalizátoru (jiný systém sázek – pozn. red. ) jdou ve světě peníze zpátky do sportu, u nás bohatne společnost, která vypisuje sázkové kurzy. To by se ale musely měnit zákony.

Vraťme se k dostihům. Jaký máte nejbližší program?
O prvním červencovém víkendu jsme pořádali čtvrtý dostihový den, pátý bude 1. srpna a 29. srpna hostíme České klusácké derby.

Jak často se dostanete do sedla, potažmo sulky?
Měl bych denně, jelikož pořád závodím. Ale taky podnikám a tolik času nemám, takže s koňmi trénuju dvakrát, třikrát týdně plus dostihy samozřejmě. Denně ale jezdím na kole, snažím se i plavat.

Je vám 62 let. Jak dlouho chcete v takovém sportovním zápřahu vydržet? Máte třeba v rodině nástupce?
Jak dlouho vydržím, to nevím. Už jsem v důchodu, i když podle přítelkyně na to nevypadám... (směje se) Děti mám čtyři, ale ty se věnují jiným věcem. Třeba nejstarší syn se stal poslancem, je pořád v Praze. Myslím si, že budu jezdit, dokud bude zdraví sloužit. Cítím se pořád dobře.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Premium
Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z...

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském...

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

Premium
ilustrační snímek

Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...

Všude je krev. Žena svérázně odbyla volající obchodnici, ta zalarmovala policii

ilustrační snímek

Šokující telefonát zalarmoval policii. Žena při hovoru s pracovnicí telemarketingové společnosti tvrdila, že právě zabila svého manžela a všude je krev. Když policisté dorazili na místo, zjistili, že...

ONLINE: Zlín - Baník 0:0, hosté se budou chtít vyhnout osudu minulé sezony

Sledujeme online
Ostravský záložník David Planka obchází Tomáše Hellebranda ze Zlína.

Naposledy odvrátili sestup na poslední chvíli, novou sezonu tedy chtějí fotbalisté Baníku Ostrava odstartovat úspěšně. V prvním kole Chance Ligy hrají ve Zlíně, utkání sledujte v podrobné online...

25. července 2026  17:02

Neskutečně mě baví pracovat s mladými koňmi, říká chovatel a majitel závodiště

Chovatel koní Jiří Svoboda na závodišti v Bravanticích na Novojičínsku. Koním...

Jeden z životních úspěchů nedávno zaznamenal Jiří Svoboda, chovatel klusáckých koní a majitel závodiště v Bravanticích na Novojičínsku. Devítiletá klisna Hannah z jeho chovu připravovaná ve Francii...

25. července 2026  16:41

Baník hledal posily venku. Šílená doba, čeští hráči jsou předražení, říká Mikloško

Mluvčí klubu Marek Lorenc, šéf sportovního úseku Luděk Mikloško, trenér Roman...

Noví fotbalisté, kteří do Baníku Ostrava během léta přišli, mužstvo okysličili. O tom je před sobotním startem první ligy v 17 hodin ve Zlíně přesvědčený šéf sportovního úseku Luděk Mikloško....

25. července 2026  14:25

Krnov dá autobusovým zastávkám nová jména, aby už lidi nemátla

ilustrační snímek

Město Krnov se pustilo do přejmenování autobusových zastávek městské hromadné dopravy, aby jejich názvy lépe odpovídaly realitě a nezpůsobovaly cestujícím zmatky. Radnice chce úpravou zastaralých...

25. července 2026  8:08

Karviná nesouhlasí s odchodem Traorého do Baníku. A chystá právní kroky

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalová Karviná se bude právní cestou bránit odchodu Aboubacara Traorého do Ostravy. Baník představil obránce z Pobřeží slonoviny jako svou posilu.

24. července 2026  13:23,  aktualizováno  17:08

Při nehodě auta s táborníky u Brušperku zemřela čtrnáctiletá dívka

Tři týmy záchranářů i vrtulník přistál u tragické nehody u Brušperku na...

Při tragické dopravní nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela ve středu v noci čtrnáctiletá dívka, která byla účastnicí dětského tábora pořádaného spolkem Sarkander. Osobní automobil řízený...

24. července 2026  14:14

V ostravské katedrále instalují unikátní varhany, píšťaly vynáší na kůr jeřáb

Varhanáři z firmy Dlabal–Mettler sestavují v katedrále Božského Spasitele v...

V katedrále Božského Spasitele v Ostravě pokračuje instalace varhan, které v ní zazní poprvé po 140 letech od založení. Unikátní nástroj vyrobil krnovský podnik za normalizace pro Sjezdový palác v...

24. července 2026  13:12

Jízdu po Rudné v Ostravě zkomplikuje velká oprava vozovky a omezení sjezdů

Od 1. do 20. srpna 2026 proběhne oprava Rudné ulice (silnice I/11) mezi MÚK Nad...

Řidiče v Ostravě čekají další komplikace na klíčovém dopravním tahu. Pouhých šest týdnů po zprovoznění mostu ve Svinově zahájí Ředitelství silnic a dálnic rozsáhlou opravu ostravské Rudné ulice za...

24. července 2026

Modulární reaktor na Karvinsku se přiblížil. Zájem má i ostravská Nová huť

Vizualizace malého modulárního reaktoru společnosti Rolls Royce SMR

Možnost, že by se v elektrárně v Dětmarovicích na Karvinsku vybudoval malý modulární reaktor, se opět přiblížila. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal memorandum se společnostmi ČEZ a...

24. července 2026  5:59

Nepokoje v Ostravě po konfliktu kvůli videu. Romové skandovali před domem útočníka

Premium
Momentka z protestu Romů před údajným bydlištěm útočníka na jednoho z...

Protesty stovek Romů v Ostravě vyvolal nedělní incident, při kterém byl podle jejich tvrzení pobodán a těžce zraněn jeden z nich. Dav Romů se proto v úterý shromáždil na Mírovém náměstí v ostravském...

23. července 2026  16:55

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Ve fakultní nemocnici zní předení a mňoukání. Kocour pomáhá pacientům zvládat stres

Ve Fakultní nemocnici Ostrava nově funguje felinoterapie. Jedná se o...

Fakultní nemocnice Ostrava zavedla na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství felinoterapii. O psychickou pohodu a rychlejší rekonvalescenci hospitalizovaných se tam stará certifikovaný...

23. července 2026  13:38

V chatce málem uhořeli dva lidé. Kdybych chtěl zabít, zajistil bych dveře, řekl senior

Vojtěch Zaremba při jednání na Krajském soudu v Ostravě, kde za pokus...

Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě-Heřmanicích si sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba definitivně odpyká patnáct let vězení. Trest uložený ostravským krajským soudem mu ve čtvrtek potvrdil Vrchní...

23. července 2026  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×