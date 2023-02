Jediné, co kdy Ostravu sjednocovalo, byl Baník, říká sociolog Siostrzonek

„Tím, že Ostrava přišla o své doly a hutě, ztratila hodně ze svého kouzla. My se v knize snažíme zachovat věci, které mizí, nebo už nenávratně zmizely,“ vysvětluje Siostrzonek ze Slezské univerzity v Opavě. Ten měl na starost doprovodný text, Ondřej Durczak vybíral archivní snímky.

Jak se zrodil nápad na knihu Zrození metropole?

Ten nápad visel ve vzduchu už nějakou dobu, oba s Ondřejem máme Ostravu a celý kraj nesmírně rádi. Protože to, co měla Ostrava, je obrovský unikát a je škoda, že to nezůstalo zachováno. Teď se hodně mluví o turistickém ruchu a o tom, proč by sem lidé měli jezdit, a já věřím, že kdyby třeba Japonci věděli, co tady máme, tak by ani nevěřili, že to může být pravda. Podobně jako v Horním Slezsku, myslím za hranicemi v Polsku, tady dominoval těžký průmysl, šachty, hutě, koksovny. Ale tam skoro všechno zbourali s velkou vervou, že tam postaví něco nového, krásného, což se jim částečně podařilo, je tam teď filharmonie, galerie, ale zároveň tím přišli o to, co je pro tento kraj typické a co jinde není. Původní nápad byl tedy zachovat ještě to, co ještě existuje, nebo porovnat, jak to vypadalo kdysi a jak to vypadá dnes.