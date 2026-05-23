Expozice nese název Dotknout se hory a jde o největší výstavu horské fotografie v republice.
„Kdysi dávno jsem si vysnil, že navštívím všechny typy horských oblastí světa. Od tropických přes arktické až po pouštní. A sen si plním,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz dvaasedmdesátiletý Jiří Kráčalík, který právě vyráží na další výpravu, tentokrát na jih Afriky.
Bylo těžké vybírat snímky pro výstavu, která mapuje veškeré vaše zdolávání hor?
Vybíral jsem z tisíců a tisíců fotek a bylo to náročné. Jde o retrospektivu od roku 1974 do loňska a tvoří ji asi tři sta snímků. Rozdělil jsem je do dvanácti cyklů podle jejich charakteru. Třeba cyklus Doteky tvoří detaily a polodetaily míst a věcí, kolem kterých člověk chodí a moc si jich nevšimne, od kapek rosy a rostlin až po mraky. V dalších cyklech člověk nahlédne do různých koutů země. Všechno propojuje poezie, která se váže k přírodě a k horám, a i tady jsem vybíral ze stovek básní.
Bylo to dobrodružné, lidé na to vzpomínají. Cestovka existovala sedmadvacet let. Ale jakmile přišly hotely a polopenze, zájemců ubývalo.