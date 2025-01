Nemocnice ve Frýdku-Místku má nové oddělení JIP, pacienty přijme příští týden

Rekonstrukce stála 52 milionů korun, z toho 46 milionů poskytl jako dotaci kraj. „Kompletně se změnila například technologie, máme možnost napojení dialýzy na všech lůžkách, současně se zlepšily i pracoviště a prostory pro zdravotníky,“ doplnil ředitel nemocnice.

K rekonstrukci JIP přistoupili manažeři a zaměstnanci krajské nemocnice ve Frýdku-Místku po dvaceti letech dosavadního provozu. „Mohli jsme konzultovat i prostorové rozložení nebo přístrojové vybavení, takže jsme velmi spokojeni. Uvidíme, co přinese běžný provoz, ale těšíme se už nyní,“ komentovala slavnostní otevření nové JIP vedoucí lékařka Kamila Papugová.

Prvním pacientům by modernizované prostory měly začít sloužit příští týden. Podle zdravotníků právě vhod. „V poslední době se setkáváme se zvýšeným počtem pacientů v těžkém stavu, kteří vyžadují zvýšenou péči poskytovanou právě na JIP,“ přiblížil situaci primář interny Petr Vítek.

„Nová jipka nabízí jak větší prostory, tak nové přístroje. Stavebně je vše připraveno tak, že prakticky na každém místě nyní můžeme poskytovat kompletní péči,“ konstatoval.

Pro frýdecko-místeckou nemocnici to není poslední investice v tomto roce. „Za 70 milionů korun dostavujeme druhé CT (zařízení pro počítačovou tomografii – pozn. red.). Jsme velká nemocnice, pokud by nám to první vypadlo, byli bychom doslova slepí vůči úrazům pacientů, v březnu by mělo být dokončeno,“ upozornil ředitel nemocnice.

Rekonstrukce letos čeká i urgentní příjem, v průběhu roku je naplánována také rekonstrukce standardního dětského oddělení, tamní pokoje by měly být ve výsledku více napojeny na ambulantní oddělení.