Vouchery do podzimních Jeseníků rychle zmizely. Podpora turistiky oslovila tisíce lidí

Premium

Fotogalerie 5

Horské lázně Karlova Studánka | foto: MSK

Žaneta Motlová
  13:00
Poslední stokoruna z celkových deseti milionů korun zbývá na zvýhodněné pobyty v moravskoslezské části Jeseníků. Vouchery jsou tím rozebrány. Lidé třísetkorunový příspěvek na osobu a noc za pobyt v tamních ubytovacích zařízeních mohli získat od minulého pondělí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Druhá vlna společné akce ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje má podpořit turistický ruch v oblasti, jež stále bojuje s následky povodní. „Nebyli jsme si jistí, jestli bude o druhou vlnu zájem. První se týkala jarních pobytů, zájmu nahrávaly jarní prázdniny. Nevěděli jsme, zda se to zopakuje. Výsledek nás velmi těší,“ popsal Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Dobrá myšlenka, ale špatné provedení. Penziony a chalupy, kde se dostávají slevy, jsou převážně z lokalit, které povodeň nepostihla.

Marek Volnýzájemce o vouchery

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Vouchery do podzimních Jeseníků rychle zmizely. Podpora turistiky oslovila tisíce lidí

Premium

Poslední stokoruna z celkových deseti milionů korun zbývá na zvýhodněné pobyty v moravskoslezské části Jeseníků. Vouchery jsou tím rozebrány. Lidé třísetkorunový příspěvek na osobu a noc za pobyt v...

28. srpna 2025

Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

Ztrátu 0:1 budou dohánět fotbalisté ostravského Baníku ve čtvrteční odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy proti slovinskému Celje. Utkání na Městském stadionu v Ostravě začne ve 20.00. „V Celje...

28. srpna 2025  10:10

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Dusí nás zplodiny i kamiony, bouří se lidé v okolí průmyslového areálu Suchonice ležícího asi patnáct kilometrů od Olomouce. Popisují hluk a prach z drtiček, špinavé a rozbité silnice a nyní i...

28. srpna 2025  9:51

Na úřady i do firem. Zdravotníci z Opavy vyjedou za dárci krve do terénu

Přípravy byly složité, ale je hotovo. Zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě začínají s takzvanými mobilními odběry krve. Za dárci přijedou do místa bydliště či pracoviště a krev budou odebírat ve...

28. srpna 2025  9:51

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

Hyundai v Nošovicích na tři směny zastaví výrobu. O auta je menší zájem

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Zaměstnanci nepůjdou do práce na středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. Firma...

27. srpna 2025  15:06

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:17

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v...

27. srpna 2025  10:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

27. srpna 2025  6:12

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud...

26. srpna 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.