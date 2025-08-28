Druhá vlna společné akce ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje má podpořit turistický ruch v oblasti, jež stále bojuje s následky povodní. „Nebyli jsme si jistí, jestli bude o druhou vlnu zájem. První se týkala jarních pobytů, zájmu nahrávaly jarní prázdniny. Nevěděli jsme, zda se to zopakuje. Výsledek nás velmi těší,“ popsal Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.
Dobrá myšlenka, ale špatné provedení. Penziony a chalupy, kde se dostávají slevy, jsou převážně z lokalit, které povodeň nepostihla.