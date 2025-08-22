Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Žaneta Motlová
  11:13
Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je bezpečnost, lidí je na trase čím dál víc a na lávkách a strmých schodech přibývá kolizí, nebezpečných situací a konfliktů.
Prosím, dolů tudy ne. Správa CHKO Jeseníky zjednosměrnila náročnou trasu podél...

Prosím, dolů tudy ne. Správa CHKO Jeseníky zjednosměrnila náročnou trasu podél Bílé Opavy. | foto: Správa CHKO Jeseníky

Naučná stezka Bílá Opava v Jeseníkách
Skryté místo v Jeseníkách, protékající potok Bílá Opava... Kde jinde najít ráj?
Naučná stezka Bílá Opava patří k těm náročnějším. Žabky si sem neberte, sem...
Bílá Opava pramení na jižním svahu Pradědu. Kromě Pradědského a Ovčárenského...
18 fotografií

Tabulku, upozorňující na jednosměrný provoz žlutě značené trasy podél Bílé Opavy, jež vede z Karlovy Studánky přes rozcestí Na Paloučku dál na Ovčárnu, strážci přírody na trasu umístili ve čtvrtek. Lidé na ni narazí na rozcestí Nad Vodopády.

„Reagujeme na sílící poptávku veřejnosti po jednosměrném provozu v úseku žluté značky od Paloučku přes vodopády. V exponovaných dnech je skutečně nevhodné využívat tento úsek pro sestup, dochází k ucpávání náročnějších strmějších částí a občas i k nějaké vyhrocenější situaci,“ informovala Správa CHKO na sociálních sítích.

Jednosměrka pro pěší. Ochránci přírody chystají v Jeseníkách převratnou změnu

Žlutá trasa podél Bílé Opavy patří mezi nejnáročnější v Jeseníkách. Dřevěné lávky a schody často bývají v létě mokré, v zimě zase namrzlé. Turistů přibývá a především v návštěvnicky silných hodinách se tam stává, že jeden dav lidí stoupá podél vodopádů nahoru a střetne se s masou lidí usilující o sestup.

„Především v letních měsících je trasa přetížená. Lidé se tam míjejí na lávkách i po odkloněných vyšlapaných cestách, které jsou bahnité nebo kamenité a ještě strmější. Čekají, vyhýbají se,“ popsal Jiří Hejtmánek z Horské služby Jeseníky.

Pro zraněné kvůli terénu musí často vrtulník

Právě při sestupu hrozí mnohem větší riziko uklouznutí či pádu ze svahu a na skalnatých úsecích. Horská služba na Bílé Opavě v letní sezoně zasahuje zhruba jednou týdně. Záchranné akce tam bývají velmi složité.

Naučná stezka Bílá Opava patří k těm náročnějším. Žabky si sem neberte, sem patří pořádná obuv.
Bílá Opava pramení na jižním svahu Pradědu. Kromě Pradědského a Ovčárenského potoka do ní přitéká v této nejhořejší části několik drobných bezejmenných potůčků. Vodopádů tu najdete nespočet.
Stezka údolím Bílé Opavy láká mimo jiné svými vodopády. Tím největším je Velký vodopád (na snímku) vysoký 7,9 metru. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi na čtyřicetimetrovém úseku překonává více než šestnáctimetrový výškový rozdíl.
Povodeň poškodila a podemlela lávky na žlutě značené turistické trase podél Bílé Opavy. Lávky místy zcela chybějí. Stezka je zavřená.
Povodeň poškodila a podemlela lávky na žlutě značené turistické trase podél Bílé Opavy. Lávky místy zcela chybějí. Stezka je zavřená.
18 fotografií

„K Velkému Vodopádu jsem si udělali i lesní trasu, abychom tam byli co nejdříve. Na transport se často používá vrtulník. Pokud to podmínky nedovolí, zraněné nosíme na speciálních nosítkách,“ popsal Hejtmánek.

Pro opačný směr je teď turistům k dispozici výhradně paralelní, méně náročná modrá trasa. Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny poznamenal, že Správa Chráněné krajinné oblasti nemá nástroj, jak si respektování značky vynutit.

S lávkami u Bílé Opavy pomáhal kladkostroj i tažný kůň

„Opatření by mělo pomoci lidem si uvědomit, co je bezpečnější a být k sobě navzájem ohleduplnější. Jde nám o to, aby proud turistů plynul jedním směrem bez nebezpečných kolizí,“ vysvětlil Jurka.

Dodal, že jsou dny, kdy trasou projde denně i 1 500 lidí. Roční návštěvnost jen na žluté trase čítá 130 tisíc turistů.

Rozcestí Nad Vodopády, kde je tabulka upozorňující na jednosměrný provoz.

Rozcestí Nad Vodopády, kde je tabulka upozorňující na jednosměrný provoz.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Spolu se zjednosměrněním jsou na stezce i nové prvky, nejnovější jsou právě mezi Paloučkem a Nad Vodopády dvě velké lávky. Ty mají zvýšit komfort i bezpečnost.

„Mostky a další nové stavby jsou očíslované. Při zásahu se snažíme zjistit, kde se zraněný nachází, abychom k němu podle toho vyrazili zdola, shora, nebo rovnou k vodopádům,“ dodal Hejtmánek.

