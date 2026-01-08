Jeseníky hlásí ideální podmínky pro běžkaře, v Beskydech by potřebovali víc sněhu

Petra Sasínová
  13:46
Ve vrcholových partiích Jeseníků je dostatek sněhu a podmínky pro běžkaře jsou téměř ideální. V Beskydech a v nižších polohách Jeseníků mnozí správci s úpravou tratí ještě vyčkávají, doufají v další sněžení.

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras. | foto: Luděk Peřina, MAFRA

„Ve vrcholových partiích kolem Pradědu, Švýcárny nebo Paprsku jsou podmínky výborné. O víkendu budou asi přímo skvělé. Ještě má nasněžit a jsme připraveni na další údržbu,“ uvedl Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které upravuje asi 550 kilometrů běžkařských tras v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Díky dostatečné vrstvě sněhu mohli podle něj rolbaři vyjet na většinu okruhů.

„To je dobrá zpráva, protože loni byla třeba lokalita Rejvízu bez sněhu celou sezonu. Situace je velmi dobrá, i když sněhu bychom potřebovali ještě více,“ shrnul Rak.

Národ hokejistů a ladovská zima. Češi vzali útokem zamrzlé rybníky a běžecké tratě

Obec Malá Morávka na Bruntálsku, která upravuje přes osmdesát kilometrů tratí, také začala se strojovou úpravou.

„Zatím jen částečně, protože sněhu není dost. Projeli jsme to rolbou na Alfrédku a na Zelené kameny a Ztracené kameny,“ informoval Petr Hartmann, který zajišťuje úpravu stop.

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, který se stará asi o padesát kilometrů tratí, má taky stopy projeté. „Nepoužíváme rolbu, ale skútr se stopovačem. Sněhu by sice mohlo být více, ale na to, abychom vyjeli, to stačí. A lidé běhají,“ poznamenala předsedkyně klubu Jitka Krätschmerová.

Z beskydských tratí je upravená například hřebenová trasa z Gruně přes Visalaje na chatu Doroťanka a zpět.

„Je to celkem dvacet čtyři kilometrů a běžkaři mohou bez obav vyrazit. Pro vyznačení stop používáme čtyřkolku se stopovačem,“ informovala Alena Šťastná ze starohamerského spolku Gruňský Ledovec, který provozuje také stejnojmennou sjezdovku.

V oblasti beskydské Bílé je částečně strojově upravená trasa z úbočí kopce Čistý směrem na Mezivodí. „Třeba hřebenová stopa na Bumbálku je úplně vyfoukaná. Po kamenech a hlíně jezdit s rolbami nemůžeme. Ani směrem na Salajku to nejde,“ uvedl jednatel Ski Bílá Jaroslav Vrzgula. Společnost provozuje v Bílé sjezdovky a stará se také asi o šedesát kilometrů běžkařských tratí.

„Aktuálně zasněžujeme umělým sněhem okruh kolem zámečku. Včera jsme rozváželi sníh. Základní okruh bude hotový asi ve čtvrtek,“ dodal Vrzgula.

Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Rovněž v oblasti Pusteven je málo sněhu. „Minulý víkend jsme to zkoušeli s rolbou, ale nešlo to. Jen na standardních běžeckých okruzích zasněžujeme. O víkendu by tam měla být plnohodnotně upravená běžecká trasa,“ sdělil Petr Lessy, ředitel společnosti Pustevny, která pečuje o více než sedmdesát kilometrů tratí kolem oblíbeného beskydského střediska.

Například běžecký oddíl TJ Dolní Lomná ve spolupráci s obcí upravil pomocí skútru cyklostezku v údolí řeky Lomné. „Je o asi pět a půl kilometru. Sníh se tam docela drží. Není to úplně super, ale jde to,“ řekla trenérka Magdalena Podešva.

Mnozí běžkaři se nevážou na upravené trasy. S vědomím, že můžou narazit na kameny nebo holé stráně, si vytvářejí vlastní stopy.

Peníze pro běžkaře

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje úpravu běžeckých tras v Beskydech a Jeseníkách dotacemi.

„Na letošní a příští zimní sezonu jsme rozdělili pět milionů mezi dvanáct žadatelů. Dotace je ve výši 85 procent nákladů,“ informovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Zimy posledních let jsou však na sníh skoupé a žadatelé nakonec nevyužité peníze vracejí. Z příjemců to potvrdil Lessy z Pusteven, starosta Malé Morávky Ondřej Holub nebo Vrzgula z Bílé.

„Poslední zimy byly úplně špatné. Dotace jsme opakovaně vraceli. Naposledy jsme hodně rolbovali v roce 2019 a pak v covidové zimě 2021,“ řekl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Jeseníky hlásí ideální podmínky pro běžkaře, v Beskydech by potřebovali víc sněhu

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras.

Ve vrcholových partiích Jeseníků je dostatek sněhu a podmínky pro běžkaře jsou téměř ideální. V Beskydech a v nižších polohách Jeseníků mnozí správci s úpravou tratí ještě vyčkávají, doufají v další...

8. ledna 2026  13:46

Ředitel lázní Karlova Studánka odvolal stíhanou manažerku, sám ve funkci skončí

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Trestně stíhaná manažerka státních lázní už nebude vykonávat svou funkci. Ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka dnes zaslal Soně Köhlerové odvolání z funkce. Tento krok odůvodnil...

8. ledna 2026  11:49

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími...

8. ledna 2026  11:02

Ostrava dá letos na vložky do škol milion korun. S projektem začala první

Na všech ostravských základních školách jsou nyní na dívčích záchodech k...

Jeden milion korun poputuje v letošním roce z ostravského rozpočtu na distribuci menstruačních vložek do městských základních škol. Magistrát tak pokračuje v projektu, s nímž začal v roce 2024, kdy...

8. ledna 2026  7:13

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Obránce Nino Milič v dresu slovinské reprezentace do 19 let.

Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.

7. ledna 2026  19:34

Rok a půl po povodni začne oprava trati na Hlučínsko. Část bude zcela nová

Povodní poničená železniční trať mezi Opavou a Hlučínskem (16. září 2024)

Ještě letos se začne stavět, příští rok na podzim vyjedou první vlaky. Správa železnic právě vyhodnocuje tendr na vyprojektování a stavbu povodní zcela zničeného úseku na trati Opava–Hlučín....

7. ledna 2026  16:16

Cenzorům se medaile k výročí nemocnice v Opavě nelíbila, autorce se však vyplatila

Rub a líc pamětní mince opavské nemocnice z roku 1975.

Na tehdejší dobu astronomický honorář dostala v roce 1975 za grafický návrh vůbec první medaile opavské nemocnice sochařka Marie Uchytilová-Kučová. Při porovnání dnešní a tehdejší hrubé měsíční mzdy...

7. ledna 2026  13:18

Soud projedná napadení Andreje Babiše holí na mítinku. Premiéra nepředvolal

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...

Případem seniora, který před sněmovními volbami napadl francouzskou holí předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na volebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, se bude ve čtvrtek 15. ledna zabývat...

7. ledna 2026  11:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a...

Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského...

7. ledna 2026  6:06

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.