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Cyklista si při pádu na Pradědu vážně zranil břicho, záchranu usnadnil videohovor

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  15:29

Záchranářský vrtulník při transportu těžce zraněného cyklisty z Jeseníků do ostravské fakultní nemocnice. (12. srpna 2026) | foto: ZZS MSK

Vážnou nehodu měl ve středu večer cyklista v Jeseníkách. Při sjezdu z nejvyšší hory Pradědu se zřítil do strže a skončil s otevřeným zraněním břicha. Záchranářům na začátku zásahu pomohl videohovor se svědky, kteří zraněnému poskytli první pomoc.

Nehoda se stala před 21. hodinou na silnici spojující horská střediska Ovčárnu a Hvězdu na katastru Karlovy Studánky. „Dvacetiletý muž vyjel ze silnice a skončil ve strži,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Jakmile svědci nehody zavolali na tísňovou linku, domluvili se s operátorkou na videohovoru. „Díky tomu mohla poranění lépe zhodnotit a instruovat svědky události k adekvátní první pomoci,“ popsal dále Humpl.

Na místo dorazili pozemní i letečtí záchranáři, zasahovala také Horská služba Jeseníky.

Cyklista měl otevřené zranění břicha, ale zůstal při vědomí a jeho stav byl stabilizovaný. „Po poskytnutí potřebné přednemocniční péče byl zasahujícími vynesen na silnici a přepraven k místu přistání záchranářského vrtulníku,“ uvedl mluvčí Humpl s tím, že z vrtulníku předali pacienta na urgentním příjmu ostravské fakultní nemocnice.

Jak uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka, muž jel ve skupině cyklistů a v kritický okamžik byl v čele. Při projíždění pravotočivé zatáčky vyjel ze silnice a přepadl přes svodidla do strže.

Čím si muž břicho propíchl, nikdo z oslovených mluvčích nedokázal upřesnit. Od řídítek to nejspíše nebylo, protože jeho kolo zůstalo na silnici. „Ale jestli o větev nebo kámen, to nevíme, protože muže vytáhli nahoru ještě před naším příjezdem a nebylo zřejmé, kde přesně dopadl,“ uvedl Segsulka.

Cyklista spadl z kola na sjezdu z Pradědu mezi středisky Ovčárna a Hvězda.

Cyklista spadl z kola na sjezdu z Pradědu mezi středisky Ovčárna a Hvězda.

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