S náporem turistů přibylo v Jeseníkách úrazů, vedou cyklisté a koloběžkáři

Téměř o polovinu více úrazů oproti loňskému létu museli letos ošetřit na chirurgickém oddělení v jesenické nemocnici. Zatímco loni to bylo čtyři a půl tisíce úrazů, letos už jich bylo šest a půl tisíce.

„Nahrává tomu fakt, že lidé vyrážejí více do přírody, za sportem a volný čas prožívají aktivně,“ uvedla vrchní sestra chirurgických oborů jesenické nemocnice Veronika Škodová s tím, že značná část víkendových ošetření vzniká jako následek sjezdu právě na stále oblíbenějších trailech.

„Na žebříčku nejčastějších úrazů převládá ošetření zápěstí, kotníků, na třetím místě jsou úrazy hlavy. Během poranění se setkáváme s otevřenými ránami, zlomeninami a zhmožděním,“ doplnila Škodová.

Ve statistikách vedou pády cyklistů

Nárůst zaznamenali v létě také v bruntálské nemocnici. I tam si spojují statistiky s vyšším počtem návštěvníků. „Nejčastěji ošetřujeme, oproti zbytku roku, zranění způsobená pádem z kola nebo střetem auta s kolem. Během prázdnin jsme museli hospitalizovat i několik cyklistů, jejichž zranění si vyžádala více než jen ambulantní ošetření,“ přiblížila vrchní sestra bruntálského chirurgického oddělení Lucie Erbenová.

Situaci potvrzuje i šéf Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller. „V posledních letech se počet turistických úrazů zvyšuje výrazně. Loni jsme o prázdninách zasahovali u necelých čtyř set úrazů. Letos jsme na pěti stovkách,“ přiblížil Kaller.

Jde hlavně o zranění při cykloaktivitách, ať už se jedná o náročné traily, nebo trasy po horských cestách. Častá jsou i zranění při sjezdech na stále oblíbenějších koloběžkách.

Jeseníky jsou jedny z nejnáročnějších hor

„Lidé často přeceňují své síly nebo schopnosti. Je jednoduché si půjčit kolo, vyjet nahoru lanovkou. Jenže mnozí často netuší, co je potom čeká. Mnozí ani v podobných terénech vůbec nejezdí,“ popsal Kaller.

Jindy naopak vyrážejí lidé do náročného terénu na nevhodných kolech a bez dostatečné ochrany. „Jeseníky jsou pro cyklisty velmi náročné, možná jedny z nejnáročnějších hor v České republice. Kdo nemá srovnatelné terény naježděné, tak by měl být u nás velmi opatrný na to, kam pojede,“ upozornil Kaller.

V Beskydech je situace klidnější. „My nemáme takový strmý nárůst jako v Jeseníkách, tam je nejvyšší v celé republice, a to i proto, že nemáme tolik trailových tratí,“ osvětlil rozdíl náčelník beskydské horské služby Radan Jaškovský. I on ale potvrzuje nárůst statistik. „Je to hlavně tím, že přibylo turistů. Na horách jsou mraky lidí a je to poznat i na množství úrazů,“ řekl.

Počty úrazů ovlivňují i další faktory, například počasí. „Když jsou slunečné dny, do hor a do přírody vyrazí více lidí a logicky je více úrazů, než když je deštivo,“ doplnil mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl. Častým místem zásahů je podle jeho slov silnice z Pradědu na Ovčárnu kvůli pádům cyklistů či koloběžkářů.

Připomněl také, že vyjíždět k turistům musí nejen kvůli úrazům. „Jde často i různé interní stavy, například zástavy srdce nebo různé záchvaty, epileptické nebo jiné,“ uvedl Humpl. V bruntálské nemocnici zase v létě přibývají ošetření žlučníkových záchvatů, které jsou způsobené například přejídáním nezdravého grilovaného masa.