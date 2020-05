Obnovu lesů po kůrovci v Jeseníkách i Beskydech ztěžuje nebývalé sucho

„Začátek jara byl dobrý, ale teď už cítíme problémy se suchem. Zastavili jsme zalesňování. Dříve jsme sadili stromky ještě v květnu, letos už to nejde a přesouváme to na podzim,“ řekl Jan Rapouch ze společnosti Spojené lesy, která se stará o lesy Rýmařova a obcí v okolí.

Stejný problém mají i další správci lesů. „Skončili jsme už před čtrnácti dny. Kvůli suchu i kvůli nedostatku sazenic,“ uvedl Ivan Vrátný z Lesní správy města Krnova.

Krnov na podzim sázel až do konce listopadu a z lesních školek měl proto na jaro méně sazenic. „Ale i kdyby to bylo víc, museli bychom skončit. Například na Ježníku je na jižních expozicích takové sucho, že se nedá vysazovat,“ doplnil Vrátný.

Sucho je i v beskydských lesích, jako hraniční situaci vidí Libor Konvičný, ředitel Biskupských lesů. „Sucho vnímáme dlouhodobě a je to v lesích znát. Zatím je to na hraně, ještě není úplně nejhůř. Ale kdyby to mělo trvat měsíc, bylo by špatně,“ konstatoval.

Konvičný také poznamenal, že se stav sucha liší místo od místa. Zatímco v okolí Bílé, Starých Hamrů a Čeladné je situace lepší, porosty u Ondřejníka a Javorníka strádají.

Ani středeční srážky situaci nezlepšily. „Máme obavu, jak budou odrůstat nově vysázené sazenice. Zatím nerozbíhají vegetační cyklus, jak by měly. Ale suchem se to může jen opozdit, uvidíme v dalších týdnech,“ podotkl Jan Rapouch.

Lesníci kvůli suchu staví nádrže a obnovují mokřady

Správci lesů doufají v obrat, pomohl už loni. „Sazenice vodu potřebují, ale rovněž mají velkou regenerační schopnost. Loni bylo na počátku dubna také sucho, ale chladný a vlhký květen situaci podstatně zlepšil a sazenice přežily. Na hodnocení je tedy brzy, počasí v dalších týdnech rozhodne o dalším osudu nejen sazenic, ale i semenáčků z přirozené obnovy,“ komentovala Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR.

Státní podnik v kraji spravuje zhruba polovinu lesních ploch a letos by tam mělo přibýt 11,9 milionu nových sazenic lesních dřevin na 1 821 hektarech.

„Bude samozřejmě záležet na přírodních podmínkách a počasí,“ dodala Jouklová s tím, že se kvůli srážkovému deficitu patrnému už od roku 2014 také obnovují a staví menší lesní nádrže, které zadrží vodu, vrací potoky do přírodních meandrů či budují tůně a mokřady.

„Letos chystáme například obnovu vodní nádrže U Kamenné budky na Opavsku, nádrže Hájnický na Bruntálsku či revitalizaci Kobylího potoka na Bruntálsku.“

Suchý květen by mohl prohloubit i oslabení stávajících lesů a pomoci rozšiřování kůrovce. Ten se na jaře rojí. Obecně už je ale kalamita v kraji za vrcholem. Například Lesy ČR letos počítají s těžbou 1,38 milionu kubíků, jde o tři čtvrtiny loňské těžby. Na Bruntálsku je už drtivá většina smrčin pryč.

Sucho má v kraji obří rozsah. V řekách teče asi pětina jarní vody. Na historickém minimu pro toto období jsou v Ostravě průtoky řek Ostravice i Odry, teče jimi zhruba desetina obvyklého množství. Podprůměrné jsou i stavy podzemních vod. Sníh na horách už téměř není. Pro půdu platí kategorie výjimečné sucho a extrémní sucho.