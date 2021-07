S lesy mizí také značené trasy v Jeseníkách a Beskydech, některé i napořád

„Letos zřejmě některé kvůli nedostatku peněz ani neobnovíme a hrozí, že v budoucnu nějaké trasy zaniknou,“ popsal krajský šéf značkařů Stanislav Duchek z Klubu českých turistů (KČT).

KČT má v Moravskoslezském kraji na starosti celkem 3 282 kilometrů značených tras, ať už pro pěší, nebo i pro cyklisty či běžkaře. V posledních letech jim ale práce spíše přibývá. S kalamitní těžbou v lesích totiž mizí i mnoho značených tras a ty je nutné obnovovat.



„Je to velmi pracné a nákladné. Musíme zaplatit lidi, kteří to dělají, zaplatit materiál, cestovné. I když jsme dobrovolníci, zadarmo se to dělat nedá,“ vysvětlil Duchek.

Jejich práci financuje ze svého rozpočtu kraj, ten však letos svou podporu značně omezil.



„Rozpočet nám snížil o 270 tisíc korun, to je pro nás značná částka. Máme tak problémy obnovovat stávající síť tras. Do některých se letos ani nepustíme a je možné, že v budoucnu některé z nich kvůli tomu zmizí,“ přiblížil Duchek.

Nejhorší stav je v současné době na Bruntálsku. „Například v okolí Města Albrechtice, ale i na dalších místech Jeseníků, zbyly místo lesů jen obrovské holiny,“ doplnil Duchek.

Tyčové značení je náročnější a nákladnější

V lokalitách, kde zůstaly rozsáhlé plochy zcela bez stromů, je obnova tras nejsložitější. Protože už není kam značky namalovat, je nutné umístit na trasu tyče a na ně pak i samotné značení. To je však organizačně ještě komplikovanější možnost, protože na to je potřeba větší množství lidí, tudíž to je i nákladnější.



„V Beskydech tak tyčové značení nahradilo například původní trasu z Mostů u Jablunkova na Skalku,“ uvedl Duchek.

S tyčovým značením už Klubu českých turistů pomohly například i Biskupské lesy, které v Beskydech i Jesenících spravují celkem 25 tisíc hektarů lesů.

„Snažíme se turistům vycházet vstříc různými způsoby. Pokud dochází k těžbě na značených trasách, snažíme se nechávat stromy se značkami stát, případně je uřízneme až nad místem, kde se nachází značení. A také po těžbě trasy uklízíme, ať jsou dobře průchodné,“ popsal šéf Biskupských lesů Libor Konvičný.

Krajský úřad šetří kvůli koronaviru

Podobná domluva platí i s Lesy České republiky v Jeseníkách. „Z naší strany se snažíme průběžně informovat o poškozených značkách například bořivým větrem nebo těžební činností,“ doplnil Václav Bendl z tiskového odboru Lesů ČR.

Připomněl i to, že někde zmizely trasy i zcela záměrně. „V Beskydech jsme spolupracovali například na zrušení nebo přeložení některých tras z důvodu ochrany přírody, zejména ochrany biotopu kriticky ohroženého tetřeva hlušce,“ podotkl Bendl.

Podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové je letošní nižší podpora pro KČT následkem koronavirové pandemie.

„Dlouhodobě KČT na značení tras od kraje dostává 700 tisíc korun, loni kvůli kůrovci to bylo mimořádně 770 tisíc. Podpora letos byla 500 tisíc korun kvůli nutným úsporám krajského rozpočtu. Se zástupci KČT se pravidelně scházíme a kromě podpory značení přispíváme i na jejich další záměry,“ sdělila Birklenová.