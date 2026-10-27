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Pro mě i Jiříkovské velká satisfakce, říká k trestu za německý odpad starostka

Josef Gabzdyl
  5:57
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. Na snímku starostka Barbora Šišková. | foto: ČTK

Starostka Jiříkova Barbora Šišková. Likvidace nelegální skládky v Těchanově u...
Starostka Jiříkova Barbora Šišková. Likvidace nelegální skládky v Těchanově u...
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...
44 fotografií
Německý soud ve Weidenu poslal minulý týden na čtyři a půl roku do vězení bývalého jednatele firmy Roth International za nelegální vývoz stovek tun nebezpečného odpadu do Těchanova na Bruntálsku. Vyhlášení rozsudku se osobně zúčastnila i starostka Jiříkova Barbora Šišková, která se do řešení kauzy aktivně zapojila a výrazně přispěla k odhalení odpadového gangu.

Velké zadostiučinění prožívala starostka Jiříkova na Bruntálsku Barbora Šišková u soudu v německém Weidenu.

Bývalý jednatel tamní odpadové společnosti Roth International totiž za vyvážení stovek tun nebezpečného odpadu právě do Těchanova, místní části Jiříkova, a také do Brna – Horních Heršpic dostal čtyři a půl roku vězení.

Likvidaci sklolaminátu a baterií z větrných elektráren nakonec zajistily německé úřady, v Česku navíc půjdou před soud další organizátoři nelegálních přeprav odpadu.

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. Na snímku starostka Barbora Šišková.
Starostka Jiříkova Barbora Šišková. Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Starostka Jiříkova Barbora Šišková. Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. Na snímku starostka Barbora Šišková.
44 fotografií

Starostka se k soudu do Bavorska vypravila osobně. „Chtěla jsem vidět muže, který se loni v lednu choval suverénně a doslova se mi smál, když jsem chtěla zabránit vjezdu kamionů s dalším odpadem. Nyní však u soudu plakal a odvolával se na svou rodinu. Neskutečná proměna a pro mě i jiříkovské občany velká satisfakce a zadostiučinění,“ konstatovala starostka.

Nepochybuje o tom, že si jí třiačtyřicetiletý obžalovaný všiml. „A určitě mě i poznal, případně mu došlo, kdo jsem, když jsem dávala rozhovory přítomným německým médiím,“ poznamenala starostka Šišková.

Za vyvezení stovek tun odpadu do Česka dostal jednatel společnosti čtyři a půl roku

Při výběru tuzemského místa vhodného pro vyhození hromad sklolaminátu a baterií ze zbytků větrných elektráren a dalších zařízení se odpadový gang šeredně spletl.

Mluví německy, manžel býval celník

Starostka odlehlé obce se totiž německy bez obtíží domluví, protože v sousední zemi studovala, navíc její manžel je bývalý celník.

„Byl mi velkou oporou a třeba poradil, kam se obrátit, když se zdálo, že je situace neřešitelná,“ přiblížila starostka obce s přibližně 350 obyvateli.

Starostkou nejspíše bude i další čtyři roky, protože v nedávných komunálních volbách její sdružení získalo v devítičlenném zastupitelstvu šest mandátů.

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Jestli jí coby jedničce kandidátky pomohla odpadová kauza, to netuší. „Je to možné, protože řada lidí mi děkovala. Ale popravdě, už se bez takových problémů určitě ráda obejdu,“ zdůraznila.

Při soudním líčení dostal dvouletý podmínečný trest i český řidič kamionu, další soudy se připravují v tuzemsku s jinými organizátory nelegálních přeprav odpadu. O odvoz a likvidaci se nakonec postaraly německé úřady.

19. září 2025

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