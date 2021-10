Jazykovky přišly o studenty. Chybějí také lektoři, kteří odešli jinam

Značný pokles žáků oproti minulým rokům zaznamenali provozovatelé jazykových škol v Moravskoslezském kraji. „Ve srovnání s dobou před dvěma lety jsou počty našich studentů o polovinu nižší. Vypsali jsme ale méně kurzů. V době, kdy jsme učili minimálně, odešli někteří lektoři za prací do jiných oborů,“ sdělil Lukáš Seifert z ostravské Jazykové Agentury Buddy.

„Obecně jsme nyní na nižším počtu studentů, než tomu bylo v minulých letech před pandemií. Máme ještě volná místa, doufám, že se lidé přihlásí i teď, v průběhu října,“ uvedla Petra Ocelková z ostravské jazykové školy Hello.

Povinné zastavení prezenční výuky v minulých měsících znamenalo pro jazykové školy komplikace.

„Ze dne na den jsme přešli na online výuku. Situace samozřejmě vedla k odlivu studentů. Firemní zákazníci měli úplně jiné starosti. Rodiče mladších žáků se báli, jak bude výuka vypadat. Postupně se nám ale studenti vracejí a také si zvykají na to, že učíme na dálku,“ řekl Petr Vlk, akademický ředitel třinecké školy Pygmalion.



Do jazykovek přicházejí děti

Věkový profil studentů se proměňuje a školy se shodují, že roste podíl dětí, které učí. „V tomto roce je velký zájem o individuální kurzy pro děti a teenagery,“ potvrdil Vlk. „Těší nás zájem o kurzy pro děti, zejména o hodiny s rodilými mluvčími,“ souhlasí Ocelková.

Jak se přizpůsobují školy moderním trendům? Z nabídky služeb vyplývá, že lidé se rádi učí z pohodlí domova. „Kromě docházkových kurzů jsme pro nový semestr vypsali také online lekce. Povedlo se nám tím oslovit zájemce ze vzdálenějších míst. Lidé takto často poptávají přípravné kurzy ke zkouškám z angličtiny a němčiny. Je to oblíbené i pro individuální lekce,“ sdělila Ocelková.

Usnadnění práce díky dálkové výuce potvrzují i jinde. „Všechny texty můžeme poslat e-mailem, není potřeba tolik tisknout a kopírovat. Dnešní studenti jsou samostatnější, pracujeme díky tomu s materiály z internetu. Online formou se nám daří připravovat naše klienty na mezinárodní jazykové zkoušky,“ pochlubil se Vlk.

Někteří nechtějí učit na dálku

Jiné školy ale na dálku učit nebudou. „Nezdá se nám, že by studenti měli větší zájem o online lekce. Nebudeme tuto formu výuky upřednostňovat,“ řekla Martina Štendová, koordinátorka kurzů ze školy Toplingva, sídlící v Ostravě. S tím souhlasí i další. „Lidé chtějí být fyzicky v učebnách. Když jsme v lockdownu začali učit distančně, většina studentů to přijala. Některým se to ale nelíbilo a z kurzu se odhlásili. S výukou na dálku pokračovat nechceme,“ uvedl Seifert.

Pokud by došlo k dalšímu omezení setkávání z důvodu protiepidemických opatření, jazykové školy budou podle svých slov připravené. „Nachystali jsme se a můžeme kdykoli přejít do online výuky. Máme také multimediální učebnice. Někteří studenti tento způsob výuky přivítají, jsou ale takoví, kterým to nevyhovuje,“ doplnila Ocelková.



„Po předchozích zkušenostech víme, jak se zachovat. Můžeme pracovat z domu. Doufáme ale, že jsme z nejhoršího venku. Mnozí studenti rádi získávají znalosti z pohodlí domova. Přichází k nám ale lidé, podle kterých se osobnímu kontaktu nic nevyrovná,“ podotkl Vlk.



I přes připravenost provozovatelé doufají, že nebudou muset učebny zavírat. „Dřívější omezení jsme přežili snížením nákladů a distanční výukou. Nyní věříme, že k dalšímu uzavření nedojde,“ uzavřela Štendová.