Zmar i naděje. Lidé si mohli prohlédnout zdevastované lázně na Opavsku

Akci pořádal Spolek Zálužné pro Geopark Krajina břidlice. „Jánské koupele jsou fenoménem, které do zdejší krajiny prostě patří. Bohužel od roku 1993 je areál prázdný a chátrá,“ poznamenal Petr Zahnaš ze spolku.

Účast na prohlídce ho mile překvapila. „Jsem z toho úplně vedle, přijeli lidé místní, z Opavy, ale třeba i ze Zlatých Hor. Hodně z nich tady pracovalo, další se rekreovali nebo jezdili na minerální vodu. A není jim jedno, jak to tady vypadá,“ našel vysvětlení zájmu.

Účastníci prohlídky se zajímali o minulost lázní i sami přidávali vzpomínky. „Tam jsem hrával stolní tenis, tam chodil tančit na živou hudbu,“ ukazoval Viktor Theurer z Opavy. Pak jen zakroutil hlavou. „Vypadá to tady opravdu hrozně, jako dílo zkázy,“ povzdychl si.

Zdenka Kavanová si lázně v provozu nepamatuje. „Ale jezdíme tady na Moravici na vodu, nedaleko máme podnikovou chatu, takže jsem to tady dobře znala ještě v dobách, kdy to nebylo tak poničené. Hodně to tady nechali poničit,“ poznamenala.

Jánské koupele kdysi patřily k nejznámějším lázním ve Slezsku. Po roce 1945 byly znárodněny, poté tam vznikla ozdravovna a později areál sloužil jako středisko odborářské rekreace.



Jenže posledních takřka třicet let se tam střídají různí soukromí majitelé, naposledy lázně koupil právník a podnikatel Karel Ležatka.

„Nemohu o plánech nového majitele mluvit, ale hovořili jsme spolu několikrát a projekt se mi líbí. Snad zase nad Jánskými koupelemi vysvitne slunce, bylo by to krásné,“ podotkl Zahnaš.