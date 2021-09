Záchrana Jánských Koupelí má první vizi. Noví majitelé chtějí obnovit lázně

„Pokud by šlo vše ideálně a podle našich představ, tak bychom mohli začít za dva až tři roky stavět a za pět let, tedy někdy na konci roku 2026, by mohlo být hotovo,“ poznamenal ostravský právník a podnikatel Karel Ležatka, který spolu s bratrem Janem areál vlastní od loňska.



Zatímco předchozí majitelé Jánských Koupelí chtěli hlavně bourat, Ležatkovi ve spolupráci s architektonickými studii Ateliér 3M a Projekt Studio hodlají většinu staveb zachovat. A další přistavět.

„Plánujeme navázat na dobu největší slávy tohoto místa na konci 19. století, kdy Jánské Koupele byly věhlasnými lázněmi. Jen standardy lázeňství 21. století jsou už hodně jiné, čemuž se musíme přizpůsobit,“ nastínil Karel Ležatka, známý také jako majitel Ski areálu Kopřivná na Bruntálsku.



Komín jako dominanta Jánských Koupelí zůstane zachovaný. Čistírna odpadních vod na nevhodném místě přímo u silnice bude přemístěna, místo ní vznikne penzion.

Opravené budou i největší lázeňské domy Pavla, kam se má vrátit balneo provoz, a výše ve svahu i dům František. Právě za ním vzniknou sauny a bazén s mineralizovanou vodou.

Majitelé počítají i se stáčírnou tamních dvou minerálních pramenů. K menším lázeňským domům hodlají přistavět moderně pojaté napodobeniny a rovněž apartmány ve svahu. „U řeky Moravice jsme navrhli lázeňský park, restauraci a plovárnu,“ poznamenal architekt David Kotek z Projekt Studia.

Historie První písemná zmínka o léčivých pramenech v místě dnešních lázní pochází z roku 1640. První lázeňský dům vznikl okolo roku 1810.

vznikl okolo roku 1810. Největší rozvoj zažily počátkem 20. stol., hrabě Camillo Razumovský z nich udělal ozdobu panství.

z nich udělal ozdobu panství. Bez přerušení fungovaly do roku 1940, poté sloužily jako výcvikové středisko Hitlerjugend i zajatecký tábor pro důstojníky.

i zajatecký tábor pro důstojníky. Po znárodnění zde byla dětská ozdravovna, později středisko ROH .

. Od roku 1994 jsou opuštěné, vystřídaly několik majitelů .

. Kulturní památkou se staly v roce 2005.

V objektech na protějším úbočí by pak byly prostory i pro menší lékařské zákroky s následnou rehabilitací. Za areálem u silnice má vzniknout parkoviště pro 360 automobilů. „Vše se musí stavět najednou. Postupně to nemá smysl, protože nikdo by do lázní, kde ještě pracují bagry, nejezdil,“ upozornil Karel Ležatka.



Současný stav je tristní. Objekty zdevastovali vandalové, stavby stále více chátrají, místo postupně pohlcují náletové křoviny a tráva. Bývalé lázeňské domy jsou přitom památkově chráněny.

Památkáři chválí

„U tohoto návrhu oceňuji tři věci. Že po roce máme něco konkrétního na stole, že se navrhuje zachování ještě více staveb, než jsme žádali, a navíc se navrhuje původní funkce místa, tedy lázeňství,“ zhodnotil Michal Zezula, ředitel ostravské pobočky Národního památkového ústavu.

Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška podotkl, že v představené podobě by se Jánské Koupele staly chloubou kraje.

Ležatka dále prozradil, že kapacita lázní se předběžně počítá na 400 míst, náklady na proměnu lokality pak nad jednu miliardu korun.

„Máme jednoho investora, který chce do projektu finančně vstoupit. Bez podpory úřadů a veřejné sféry při schvalování se však neobejdeme,“ podotkl s tím, že chce rozproudit i veřejnou diskusi. Připustil, že nutné bude i využití dotací. „Jinak projekt nemůže být proveditelný. Chceme však zachránit cenné místo, které je blízko konečné devastaci,“ zakončil Ležatka.