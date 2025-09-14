Freudova pravnučka Příbor milovala. Umělkyni připomíná busta i výstava

Autor:
  17:07
Připomenout osobnost významné britské umělkyně Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, je cílem aktuální výstavy v Jane McAdam Freud Gallery v Příboře. Expozice vznikla v souvislosti s odhalením busty Jane McAdam Freudové na průčelí sousedního domu. Bustu vytvořila umělecká kovářka Christine Habermann von Hoch, která v Příboře žije.
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda...

Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno. Na snímku Peter Hanson, vdovec po umělkyni (11. 9. 2025). | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda...
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda...
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda...
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda...
5 fotografií

„Chtěli jsme místním lidem představit, kdo Jane byla, protože mnozí chodí kolem galerie a vůbec netuší, s kým je spjata,“ přiblížila Dominika Trčková, která se na chodu výstavní síně podílí. K vidění jsou fotografie z jejího života či ukázky z její tvorby – busty, malby, drátěné instalace. Vše doplňuje krátký sedmiminutový film, přibližující britskou umělkyni jak v soukromí, tak i v profesionálním životě.

Jane McAdam Freudovou, která zemřela v roce 2022, pojila s Příborem nejen skutečnost, že se zde narodil její pradědeček Sigmund Freud, ale také to, že se město stalo po roce 2006 pro ni a jejího manžela Petera Hansona jejich novým domovem.

Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno. Na snímku Peter Hanson, vdovec po umělkyni (11. 9. 2025).
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno. Na snímku Peter Hanson, vdovec po umělkyni (11. 9. 2025).
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno (11. 9. 2025).
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno. Na snímku Peter Hanson, vdovec po umělkyni (11. 9. 2025).
5 fotografií

„Do Příbora jsme přijeli poprvé v roce 2006, Jane tady tehdy měla podepsat knihu o svém pradědečkovi Sigmundu Freudovi, a oba jsme si město zamilovali,“ vzpomínal již dříve Peter Henson.

Společně pak koupili na náměstí jeden z historických domů, v němž žili a Jane zde i tvořila, v sousedním domě pak vznikl i depozitář jejích děl a následně pak i výstavní prostor Jane McAdam Freud Gallery. „Ta slouží také jako kreativní centrum propojující umění s psychoanalýzou. Zahrnuje také workshopové prostory a rezidenční zařízení pro umělce,“ popsala Dominika Trčková, která pro galerii pracuje.

Britští manželé vytvořili v Příboře unikátní galerii. Spojuje umění s Freudem

Svou stopu zanechala umělkyně v Příboře také v Rodném domě Sigmunda Freuda, pro nějž připravila interaktivní expozici Muzeum myšlení. Je zajímavé, že o svém příbuzenském vztahu k zakladateli psychoanalýzy až do své dospělosti nevěděla. Je totiž dcerou významného britského malíře Luciana Freuda (1922–2011), který kromě svého díla proslul také značným množstvím nemanželských dětí: se dvanácti ženami měl čtrnáct potomků.

„O tom, že je Jane dcerou slavného malíře a pravnučkou Sigmunda Freuda, se dozvěděla, až když měla vystudovanou uměleckou školu a byla již etablovanou a uznávanou výtvarnicí,“ vyprávěl Peter Hanson.

V Příboře strávila Jane McAdam Freudová značnou část posledních let svého života, zemřela v Londýně po dlouhé nemoci 9. srpna 2022, bylo jí 64 let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

Povodňový zloděj ignoroval podmínku. Po dalších krádežích už sedí ve vězení

Na soudní tresty 31letý Rudolf Baudyš z Bohumína na Karvinsku nedbal. Za rabování při katastrofálních povodních před rokem dostal podmínku, jenže usilovně kradl dál. Opět se tak ocitl u soudu a už...

Freudova pravnučka Příbor milovala. Umělkyni připomíná busta i výstava

Připomenout osobnost významné britské umělkyně Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, je cílem aktuální výstavy v Jane McAdam Freud Gallery v Příboře. Expozice vznikla v souvislosti s...

14. září 2025  17:07

Povodňový zloděj ignoroval podmínku. Po dalších krádežích už sedí ve vězení

Na soudní tresty 31letý Rudolf Baudyš z Bohumína na Karvinsku nedbal. Za rabování při katastrofálních povodních před rokem dostal podmínku, jenže usilovně kradl dál. Opět se tak ocitl u soudu a už...

14. září 2025  7:07

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Slávističtí fotbalisté jsou minimálně do neděle, kdy nastoupí Sparta, znovu první v lize. V 8. kole porazili Karvinou ve vyrovnaném utkání 3:1 díky dvěma trefám střídajícího Lukáše Vorlického. První...

13. září 2025  19:50,  aktualizováno  20:02

Jak na obměněný Baník? Ten stroj nakopneme, věří Hapal. Nováčky pochválil

Byl to zmar. Obrovský zmar. Fotbalistům ostravského Baníku první duel po výměně tří klíčových hráčů nevyšel. V osmém kole první ligy doma podlehli Liberci 0:2 a jsou na spodu tabulky. „Věřím, že se...

13. září 2025  19:51

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

13. září 2025  17:31

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:11

Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník

Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela plně naložená vlečka traktoru a zranila dva muže. Na místě zasahovali záchranáři i ostravský...

13. září 2025

Průtah Hlučínskem lidé okomentují z „pohodlí domova“

Obyvatelé a zástupci obcí od Opavy až po ostravské Petřkovice mají optimální příležitost vyjádřit své případné námitky proti stavbě silnice I/56, takzvanému „obchvatu Hlučínska“. První veřejné...

13. září 2025  5:47

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Muž doma zkoušel plynovou pistoli, prostřelil dveře svého i sousedního bytu

Plynovou zbraň chtěl vyzkoušet jeden z nájemníků v bytovém domě v Krnově. Několikrát při tom prostřelil vstupní dveře svého bytu a poškodil i dveře sousedů. Nyní je podezřelý z poškození cizí věci.

12. září 2025  12:59

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Poslední den horníků na Karvinsku v éře těžby. Vzpomínalo se na mrtvé kamarády

Pěvecký sbor Permoník, havířská dechovka i několik desítek současných i bývalých horníků v tradičních uniformách. Tak se při příležitosti Dne horníků vzpomínalo na kamarády, kteří při dobývání...

12. září 2025  11:11

Věznice chtěla poslat odsouzené hlídat děti na přechodech, narazila u veřejnosti

Poslat vybrané odsouzené pomáhat chránit děti na rizikových přechodech před školami se v rámci svého projektu rozhodla věznice v Ostravě – Heřmanicích. S takovou iniciativou přichází jako první v...

12. září 2025  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.