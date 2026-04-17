„Na koncerty, které se odehrají v Gongu 24. a 25. března 2027, už zahajujeme předprodej vstupenek,“ řekla šéfka marketingu a obchodu filharmonie Petra Javůrková.
Známé písně zpěvačky celoživotně spjaté s Ostravou zazní v symfonické úpravě Jana Lstibůrka. Zpívat budou zpěvačky a herečky Eva Burešová a Markéta Matulová, která už několik let hraje Věru Špinarovou v úspěšné inscenaci Divadla Petra Bezruče Špinarka.
Dalším mimořádným projektem Janáčkovy filharmonie bude orchestrálně-vizuální inscenace Epopey, kterou filharmonici připravují se souborem nového cirkusu BoCirk.
|
Inspirací pro představení, které spojí symfonickou hudbu, akrobacii, světlo a videomapping, se stala Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy. „Ke spolupráci jsme oslovili herce a divadelníka Petra Formana,“ prozradil principál souboru Václav Pokorný.
Do série projektů v Gongu patří i Michael Jackson Symphony, který nabídne symfonické aranže hitů krále popu v podání zpěvačky Dashi a dalších interpretů.
V symfonických cyklech, jež tvoří hlavní náplň programu, dostane tentokrát speciální prostor Ludwig van Beethoven. Nadcházející sezona bude pro filharmonii výjimečná tím, že dirigent Daniel Raiskin se oficiálně stane jejím šéfdirigentem a uměleckým ředitelem.
|
27. března 2017