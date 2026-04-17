Deset let poté. Filharmonici chystají k výročí úmrtí poctu Věře Špinarové

Vedení Janáčkovy filharmonie Ostrava představilo program nadcházející 73. koncertní sezony, do níž opět zařadilo oblíbené speciální projekty překračující žánr klasické hudby. Patří k nim také koncerty na počest zpěvačky populární hudby Věry Špinarové, od jejíž smrti uplyne příští rok v březnu deset let.
Památku zpěvačky Věry Špinarové uctí Janáčkova filharmonie z její milované Ostravy.

„Na koncerty, které se odehrají v Gongu 24. a 25. března 2027, už zahajujeme předprodej vstupenek,“ řekla šéfka marketingu a obchodu filharmonie Petra Javůrková.

Známé písně zpěvačky celoživotně spjaté s Ostravou zazní v symfonické úpravě Jana Lstibůrka. Zpívat budou zpěvačky a herečky Eva Burešová a Markéta Matulová, která už několik let hraje Věru Špinarovou v úspěšné inscenaci Divadla Petra Bezruče Špinarka.

Dalším mimořádným projektem Janáčkovy filharmonie bude orchestrálně-vizuální inscenace Epopey, kterou filharmonici připravují se souborem nového cirkusu BoCirk.

O návratnosti koncertního sálu nemám pochyb, říká šéf Janáčkova festivalu

Inspirací pro představení, které spojí symfonickou hudbu, akrobacii, světlo a videomapping, se stala Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy. „Ke spolupráci jsme oslovili herce a divadelníka Petra Formana,“ prozradil principál souboru Václav Pokorný.

Do série projektů v Gongu patří i Michael Jackson Symphony, který nabídne symfonické aranže hitů krále popu v podání zpěvačky Dashi a dalších interpretů.

V symfonických cyklech, jež tvoří hlavní náplň programu, dostane tentokrát speciální prostor Ludwig van Beethoven. Nadcházející sezona bude pro filharmonii výjimečná tím, že dirigent Daniel Raiskin se oficiálně stane jejím šéfdirigentem a uměleckým ředitelem.

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

Deset let poté. Filharmonici chystají k výročí úmrtí poctu Věře Špinarové

Věra Špinarová

Vedení Janáčkovy filharmonie Ostrava představilo program nadcházející 73. koncertní sezony, do níž opět zařadilo oblíbené speciální projekty překračující žánr klasické hudby. Patří k nim také...

17. dubna 2026  17:11

Konec největší dálniční ostudy se blíží. Silničáři řekli, kdy začnou opravu zvlněné D1

Na ostravské části dálnice D1 začaly provizorní opravy zvlněné vozovky. (12....

Po vleklých soudních sporech začne oprava posledního zvlněného úseku dálnice D1 v Ostravě, na základě loňského verdiktu rozhodčího soudu celou rekonstrukci zaplatí zhotovitel. První etapa skončí...

17. dubna 2026  12:39,  aktualizováno  15:49

Opavský Štěpánek může hrát. Úplatek nejspíš nepřijal, tvrdí etická komise

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Stejně jako další hráči stíhaní v korupční aféře měl předběžně zastavenou činnost. Opavský fotbalista Filip Štěpánek teď ale hrát může. Etická komise FAČR mu předběžný zákaz zrušila, disciplinární...

17. dubna 2026  14:34

Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka

Třinecký obránce David Musil před semifinálovým utkáním s Karlovými Vary.

Tři výhry, tři porážky. Vyrovnanou bilanci z finálových soubojů v hokejové extralize má třinecký obránce David Musil. S Oceláři vybojoval tři zlata a jedno stříbro, s pardubickým Dynamem oba souboje...

17. dubna 2026  14:27

Při nočním požáru pekárny na Karvinsku se těžce popálil muž, zraněný je i hasič

Likvidace požáru v areálu pekárny v Horní Suché na Karvinsku. (16. dubna 2026)

Šestnáct hasičských jednotek bojovalo v noci na pátek s velkým požárem pekárenského provozu v Horní Suché na Karvinsku. Záchranářský vrtulník převážel těžce popáleného muže z pekárny, zranění utrpěl...

17. dubna 2026  11:12,  aktualizováno  11:36

Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil

Mladá žena okradla spícího muže na ulici v Ostravě

Nečekanou příležitost využila devatenáctiletá žena, která v centru Ostravy procházela okolo spícího muže. Nejprve mu prohledala kapsy a nakonec mu vzala mobilní telefon. Krádež ale viděl dispečer...

17. dubna 2026  5:31

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Ostravy, nemá u sebe léky

ilustrační snímek

Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctileté Denise Bandyové z Ostravy. Dívka má zdravotní problém a musí užívat léky, které nemá u sebe.

16. dubna 2026  18:59

Místo uhlí plyn. Teplárny v kraji se proměňují, využívají kogenerační jednotky

Jedna ze tří kogeneračních jednotek vyrábějících teplo i elektřinu, které byly...

Hlavní motor dieselové ponorky z druhé světové války připomínají kogenerační jednotky, které tento týden spustila společnost Veolia ve svém provozu U Korýtka v Ostravě-Zábřehu. Elektřinu i teplou...

16. dubna 2026  17:15

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

16. dubna 2026  16:11

Zloději ukradli tubus se sbírkou pro mobilní hospic, bylo v něm 70 tisíc

Zloději ukradli z marketu sbírku pro mobilní hospic

Policie v Ostravě vyšetřuje krádež sbírky pro mobilní hospic Ondrášek. Pachatelé odvezli tubus s bankovkami od dárců ze supermarketu na okraji Ostravy, uvnitř sbírkové kasičky bylo zhruba sedmdesát...

16. dubna 2026  9:48

Advantage Consulting, s.r.o.
TOVARYŠ I MISTR CECHU SVÁŘEČSKÉHO - NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Havířovský experiment po roce. Parkoviště jen pro ženy stále baví, muži ho respektují

Premium
U obchodního centra na okraji Havířova mají unikát: pět parkovacích míst...

Zůstalo zatím jen u prvního pokusu. Před rokem se u nového obchodního centra na rozhraní Havířova a Šenova objevilo pět parkovacích míst s velkým nápisem ŽENY, tedy určený jen řidičkám. Záběry se...

16. dubna 2026

Opavští prohráli slezské derby s rezervou Baníku a v boji o baráž ztratili

Ostravský záložník Tadeáš Frýdl sleduje, jak o míč bojuje jeho spoluhráč Eldar...

Fotbalisté Slezského FC Opava čtyři dny po senzační výhře nad Zbrojovkou Brno 4:0 narazili. Ve středečním 23. kole národní ligy prohráli v Ostravě s rezervou Baníku 0:2 a z druhé příčky klesli na...

16. dubna 2026  8:49

