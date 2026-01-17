Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Martin Jiroušek
  6:42
Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova filharmonie Ostrava. Vyprodané byly i tři Novoroční koncerty. Na další měsíce muzikanti chystají ochutnávku z připravovaného turné ve Velké Británii a posluchači mohou očekávat i balkánské rytmy
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi. | foto: archiv JFO, Bára Chlebová

„Jsme připraveni nabídnout rok plný výjimečných zážitků,“ řekl ředitel filharmonie Jan Žemla.

„Vyprodané koncerty jsou jasným signálem, že hudba dokáže spojovat napříč žánry i generacemi. S obrovskou energií a pokorou se pouštíme do koncertů se světovými sólisty přes výjimečné klavírní recitály až po crossoverové projekty.“

První koncert komorní řady v novém roce představí 19. ledna projekt Makedonissimo, který do Ostravy přiváží pianista Simon Trpčeski. Společně se svými kolegy propojuje balkánské rytmy, podmanivé melodie a jazzové harmonie v úpravách skladatele Pandeho Šahova.

„Posluchači se mohou těšit na energickou mozaiku, jež si získává publikum po celém světě,“ uvedl Žemla.

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi.
Na 3. února připadá přeložený komorní večer Hvězdné trio, ve kterém sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava Johannes Moser vystoupí společně s houslistou Vadimem Gluzmanem a klavíristou Andrejem Korobeinikovem.

V únoru filharmonie nabídne také ukázku z chystaného historicky prvního turné ve Velké Británii. Hned ve dvou koncertních programech se orchestr domácímu publiku představí i s britskou houslistkou Jennifer Pike.

„Zazní skladby Janáčka, ale uvedeme také Sibelia, Brucha či Šostakovičovu Desátou symfonii – dílo, které je dnes mimořádně aktuální,“ uvedl šéfdirigent a umělecký ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Daniel Raiskin.

„Tato hudební cesta je navíc obohacena účastí dvou výjimečných britských houslistek. Kromě Jennifer Pike vystoupí i Chloë Hanslip. Moc mne těší, že část programu turné můžeme představit publiku i doma v Ostravě.“

První z koncertů s názvem Šostakovičova Desátá se uskuteční 5. února a ponese se v duchu silných emocí a výrazových kontrastů: zazní lyrická Předehra a pantomima z Janáčkovy Lišky Bystroušky, následovat bude Bruchův První houslový koncert a večer vyvrcholí Šostakovičovou Desátou symfonií.

O den později, během první Klasické hodinovky koncertní sezony, zazní opět Předehra a pantomima Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky a poté Sibeliův Houslový koncert, a JFO tak představí i druhou část britského programu.

Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Gigafactory škrtli, průmyslová zóna se v Dolní Lutyni chystá dál. Investor nejasný

Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,...

Jednu z posledních možností vznést připomínky proti vzniku průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku dnes měli lidé a organizace, kterým se tento záměr státu nelíbí. V budově Krajského úřadu...

14. ledna 2026  14:53

Metelice do očí otevírá stoletý Dům umění, slavit bude celý rok

Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce...

Po rekonstrukci zabezpečovacího systému a interiérů, které se v detailech přiblížily stavu před sto lety, zahájila Galerie výtvarného umění v Ostravě jubilejní sezonu. Hlavní výstava s názvem...

14. ledna 2026  13:08

