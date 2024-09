Plakátem s migrantem jen burcujeme, říká krajský lídr SPD Jan Síla

Podle nového lídra kandidátky, lékaře Jana Síly, už vnitřní rozvrat strany nelze očekávat. „Původní sestava SPD v kraji byla postavená na několika podnikatelích, kteří měli jediný zájem, a to udržet se v politice za každou cenu a mít z toho byznys. Když jsme přišli já a ekonom Peter Harvánek, tak jsme sestavu obměnili. Nejde nám o nějaké finance, ale o prosazení programu SPD,“ vysvětlil 74letý neurochirurg a poslanec.

Poprvé jste se stal lídrem kandidátky SPD. Jak se v této roli cítíte?

Je to sice nezvyklé, ale nemám s tím problém. O mém postavení na kandidátce se rozhodlo na základě důležitosti a nutnosti řešení změn ve zdravotnictví, protože současný nedobrý stav se dotýká každého člověka v kraji.

Překvapilo mě vaše někdejší angažmá v začátcích hnutí ANO, kde jste nehrál nějakou podřadnou roli. Ale také rychle skončil.

Ano, byl jsem tam vedoucí osobností jejich tehdejšího zdravotního programu. Pak za mnou přišel pan Faltýnek, abych za ANO kandidoval do Senátu, to jsem však odmítl právě kvůli reformě zdravotnictví. Pak mě dokonce zvolili do předsednictví, ale na mě je to hnutí moc o jednom muži, tedy panu Babišovi. A šel jsem pryč.

A v případě Tomia Okamury a SPD je to jiné?

Myslím, že určitě. Je to sice také výrazná osobnost, ale když jsem s ním hovořil o mém případném vstupu do SPD, tak jsem to podmínil tím, že ačkoliv jsou pravicová strana, tak jsem proti privatizaci zdravotnictví a musí mě nechat hájit zájmy občanů, a ne několika podnikatelů. Odpověděl, že to je samozřejmé a určitě nebude proti mému odbornému názoru v oboru, ve kterém se na rozdíl od něj pohybuji celý život.

Jan Síla Narodil se 1. března 1950 v Rýmařově, mládí však prožil v Olomouci, kde vystudoval základní, střední i vysokou školu.

Jako lékař pracoval v nemocnicích v Olomouci, Bohumíně, Ostravě, Novém Jičíně a v Krnově.

Byl iniciátorem vzniku neurologického oddělení Městské nemocnice v Ostravě, kde byl primářem.

V minulosti člen ANO, od roku 2021 poslancem za SPD.

Tři roky působíte v Poslanecké sněmovně, sledoval jste vůbec krajskou politiku?

Ano, a v poslední době velmi intenzivně. Mrzí mě, že někdejší sliby politiků, jak pomohou tomuto regionu přebudovat těžký průmysl na lehký, se nepřeměnily v činy. Navíc mé působení jako poslance je velmi prospěšné, a to zejména tím, že vím, co pravicové vládní strany chystají.

To proto vaše ústřední heslo, že zabráníte amerikanizaci zdravotnictví?

Přesně tak. Pokud by se u vlády udržela současná vláda, tak se chystají změny ve zdravotním pojištění stejně jako v USA. To znamená osobní účty zdravotního pojištění, kdy by vám řekli, do které nemocnice máte jít, a pak posuzovali, jestli vám faktury za léčbu proplatí. Tomu chci zabránit.

No dobře, ale to je možná zajímavý program pro poslanecké volby v příštím roce, ale proč to má být krajským tématem?

Protože není čas otálet a ve zdravotnictví je tolik dalších problémů, že se to musí řešit hned a klidně odspodu. Kraje mají zákonodárnou iniciativu, navíc mohou ovlivnit systém zdravotnictví v regionu.

SPD ale v krajské kampani řeší také například migraci. Ostatně jak se vám jako chirurgovi líbí plakát migranta s nožem a sloganem, jestli chceme takové chirurgy?

Určitě mám radši verzi s uvozovkami u slova chirurgové. Ale chápu to jako nadsázku s cílem lidi vyburcovat, ne vystrašit, jak je nám často podsouváno. Migrace se také dotýká všech lidí v kraji, a pokud chceme zabránit tomu, co se už bohužel děje na Západě, tak musíme začít jednat.

Ale proč jste tak přitvrdili už v krajských volbách?

To je jednoduché. Když SPD s tématem zneužívání migrace přišla, tak jsme byli označováni za rasisty a novodobé fašisty. A najednou, když se naše varování potvrdila, tak tuto rétoriku přebírají další strany a hnutí. A najednou to není problém. Navíc na nějakou politickou korektnost ostatní kašlou a snaží se přebírat naše voliče. Co nám tedy zbylo?

Jaké jsou vaše postoje ke stavbě gigafactory na Karvinsku a k armádnímu logistickému centru u mošnovského letiště?

Ani s jedním projektem nesouhlasíme. Jsme pro přímou demokracii a konání referend, ve kterých občané dají najevo, co si myslí. A v Dolní Lutyni už lidé stavbu gigafactory jednoznačně odmítli, takže tam už není co řešit. A co se týče Mošnova, tak bychom podpořili vyhlášení krajského referenda, protože podle našeho názoru jde o první stupeň pro vojenskou základnu s účastí USA.

Pokud ve volbách uspějete, s kým chcete spolupracovat?

To je jednoduché. Prostě s těmi, kteří budou akceptovat náš program. Takže nejspíše ne se SPOLU, s těmi jejich privatizacemi, nebo s Piráty, ti jsou úplná katastrofa. Ale pozor, my nejsme nějak zapšklí a podpoříme projekty kohokoliv, pokud povedou ke zlepšení života občanů v kraji.

Co Přísaha, která se vám v některých ohledech podobá asi nejvíce?

Jistě, právě Přísaha je důkazem hnutí, které takřka komplet převzalo náš program a snaží se nám přebrat voliče. Ale když máme obdobné programy, tak to naznačuje, že bychom mohli spolupracovat. Uvidíme, s čím případně přijdou komunisté a sociální demokraté.

A rozlišujete mezi ANO hejtmana Ivo Vondráka a hejtmana Josefa Bělici?

Samozřejmě. Pan Bělica je naprosto konsensuální člověk, se kterým se dá domluvit, což jsem poznal i v Poslanecké sněmovně. Naopak pan Vondrák byl vůči nám arogantní a naprosto nekomunikativní.

Kde máte hranici volebního úspěchu? Před čtyřmi roky jste získali přes sedm procent hlasů.

Minimální cíl je zopakovat tento výsledek a opětovně získat šest zastupitelů. Ale rozhodně máme i na dvouciferný výsledek, to je hlavní cíl. Určitě se nebude opakovat neúspěch v eurovolbách, k těm totiž naši voliči moc nechodí.