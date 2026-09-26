Na úvod jste měl docela strašidelný projev, který mohl spoustu lidí vyděsit.
Já jsem na to zvyklý, žiju v tom už poměrně dlouho. Predikce, které se objevily během posledních dnů a týdnů na síti X, kdy lidé z Anthropicu hlásí čísla jako desetiprocentní pravděpodobnost, že během příští dekády dojde k nevratné ztrátě kontroly nad AI, se v této oblasti objevují dlouhodobě.
Nová situace spočívá v tom, že AI umí totalitní režimy doplnit a vyztužit tak, že přestávají trpět neschopností inovovat. To může být opravdu nepříjemná zpráva. Když někde vznikne totalitní režim, AI ho může permanentně stabilizovat.