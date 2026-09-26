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Pokud vznikne psychopatická AI, jsme v loji všichni. Ale ještě máme šanci, líčí expert

Darek Štalmach
  20:00

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Expert na problematiku umělé inteligence Jan Romportl na ostravské konferenci Cerna AI Festival. (15. září 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Umělá inteligence může brzy lidstvu zásadně pomoci s léčbou nemocí, energetikou nebo klimatickou změnou. Stejně tak ale může lidstvo postupně připravit o kontrolu nad vlastním osudem. Odborník na umělou inteligenci Jan Romportl hovořil na nedávné ostravské konferenci Cerna AI Festival a mezi posluchači vzbudil velký zájem.

Na úvod jste měl docela strašidelný projev, který mohl spoustu lidí vyděsit.
Já jsem na to zvyklý, žiju v tom už poměrně dlouho. Predikce, které se objevily během posledních dnů a týdnů na síti X, kdy lidé z Anthropicu hlásí čísla jako desetiprocentní pravděpodobnost, že během příští dekády dojde k nevratné ztrátě kontroly nad AI, se v této oblasti objevují dlouhodobě.

Nová situace spočívá v tom, že AI umí totalitní režimy doplnit a vyztužit tak, že přestávají trpět neschopností inovovat. To může být opravdu nepříjemná zpráva. Když někde vznikne totalitní režim, AI ho může permanentně stabilizovat.

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Pokud vznikne psychopatická AI, jsme v loji všichni. Ale ještě máme šanci, líčí expert

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Expert na problematiku umělé inteligence Jan Romportl na ostravské konferenci...

Umělá inteligence může brzy lidstvu zásadně pomoci s léčbou nemocí, energetikou nebo klimatickou změnou. Stejně tak ale může lidstvo postupně připravit o kontrolu nad vlastním osudem. Odborník na...

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