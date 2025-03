Ta voda je úžasná, netají nadšení podnikatel, který obnovuje kdysi slavné lázně

„S rekonstrukcí obou původních lázeňských altánů počítáme po získání osvědčení přírodního léčivého zdroje. To bychom snad mohli mít ještě v první půlce tohoto roku,“ nastiňuje další vývoj obnovy areálu Jan Ležatka, jednatel firmy Bad Johannisbrunn, jež lázně těsně za hranicí Olomouckého kraje vlastní.

Co říkají výsledky testování vody z Jánských Koupelí?

Tříměsíční čerpací zkoušky, které mimo jiné měly prokázat chemické složení a mineralizaci vody a vydatnost obou zdrojů, skončily v prosinci. K tomu jsme přidali i analýzy plynu, který vodu doprovází. Teď máme komplexní výsledky a dopadly fantasticky. Potvrzují, že voda z obou zdrojů je minerální. Z jednoho středně, z druhého silně mineralizovaná. Má všechny předpoklady pro to, aby byla uznaná jako přírodní léčivý zdroj.

Co tedy obsahuje?

Jde o hydrogenuhličito-vápenato-siřičitou kyselku s vysokým obsahem dvojmocného železa a obsahem kyseliny křemičité. Znamená to, že je dobrá prakticky na všechno. Je zařazená do sedmi z desíti indikačních skupin léčivých vod.

Bude to už letos něco znamenat pro samotný areál Jánských Koupelí?

Máme potřebné podklady, abychom mohli žádat o osvědčení přírodního léčivého zdroje. Experti z oboru teď zpracují studii na konkrétní účinky naší vody na lidský organismus a zároveň podáme žádost na Český inspektorát lázní a zřídel. Osvědčení bychom snad mohli mít ještě v první půlce tohoto roku. Plánujeme další poloprovozní zkoušky a čerpání a chtěli bychom vodu dostat i k lidem. Něco nalahvovat nebo stočit, po zisku osvědčení počítáme i s rekonstrukcí obou původních lázeňských altánů.

Podařilo se nám s památkáři najít společnou řeč, jak by obnova měla vypadat a co by měla přinést. Jan Ležatka, jednatel firmy Bad Johannisbrunn

Zkoušky pramenů začaly loni v září, takže do nich vstoupily ničivé povodně. Projevilo se to nějak?

Povodně přišly po čtrnácti dnech testů a my s hrůzou trnuli, co se bude dít. Bylo to napínavé a měli jsme velké štěstí. Místní sběrači kovů nám totiž odnesli i přívod elektřiny. Čerpadla ji ale potřebovala, tak jsme byli nuceni připojit elektrocentrálu. Což se právě o povodních kvůli výpadkům proudu ukázalo jako dobrý krok, protože zkoušky musí probíhat nepřetržitě, což se díky elektrocentrále podařilo. Ta voda je úžasná – je jí tady dost, vydatnost je dokonce asi dvaapůlkrát vyšší než v lázních Poděbrady a také vyšší než v Mariánských Lázních. A povodně na její zdroje neměly de facto žádný vliv.

Areál lázní je památkově chráněný. Je to při jeho obnově velká komplikace?

Každá ochrana je pro majitele komplikací, ale nějakou shodu už máme. Podařilo se nám s památkáři najít společnou řeč, jak by obnova měla vypadat a co by měla přinést. Kompromis je postavený tak, že vnější obaly budov budou opraveny do původní podoby. Uvnitř se dispozice změní a nutně se změnit musí, protože interiéry jsou kompletně zničené včetně zřícených stropů, některých stěn, schodišť a dalších částí.

Kterých budov se to týká?

Památková ochrana se vztahuje na drtivou většinu budov. Počet budov se při obnově výrazně měnit nebude. Zůstane i komín, ačkoliv asi nebude mít žádné využití. Je ale na všech dobových vyobrazeních a patří sem, je symbolem lázní stejně jako jejich prameny. Naopak Gasthaus není památkově chráněný a je navíc tak zdevastovaný, že se jej bohužel zachránit nepodaří.

Jaký je stav ostatních objektů?

V minulosti, kvůli ochraně proti šíření dřevomorky, se v budovách například odřezávaly stropní trámy a později se to celé zřítilo, někde i přes dvě patra. Nepomáhají ani místní sběrači kovů, kteří ze zděných konstrukcí vybírají kovové prvky. To je dobře vidět na spodní budově Pavla u silnice, kde vytáhli kovové prvky a shodili celou část stěny. Na několika místech jsme udělali betonové zátarasy, aby se sem nedalo najet technikou. Bohužel víc se dá dělat až v momentě, kdy se tu začne pracovat.

Na druhé straně většina objektů není v tak špatném stavu, jak vypadají. Loni jsme si nechali udělat detailní analýzu technického stavu, teď řešíme kroky, co musíme udělat rychle a co naopak snese nějaký odklad.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Řešíte i parkoviště, údolí Moravice je však v ochranném přírodním pásmu. Co tato komplikace?

Parkoviště bychom chtěli umístit na louce v zatáčce silnice. Všechno se nám podařilo zkompletovat do jednoho našeho pozemku a věříme, že se to podaří dotáhnout do zdárného konce. Požádali jsme o stanovisko krajský úřad, který nám stanovil určité podmínky, a víme, že budeme pravděpodobně muset projít posuzováním vlivů na životní prostředí. Věřím, že to dopadne dobře. Jednou z variant, kde by mohl vzniknout parkovací dům, kdyby se nepodařilo parkoviště, je prostor po budově Gasthausu. Takže existuje i plán B.

Lékaři ve vilách za řekou

Jak si chystaný lázeňský areál můžeme představit?

Počítáme se třemi typy využití. Klasické lázeňství na poukaz by mělo probíhat ve spodní budově Pavla. Lázeňská wellness a spa turistika pak nahoře v tom největším komplexu budov, kde počítáme s bazény, saunovým světem, kombinací balneologie a wellnessu i s rozšířením ubytovacích kapacit. Ve dvou vilách za řekou pak zvažujeme provozování lékařské péče, od zákrokových sálů po rehabilitaci. Celková kapacita by čítala zhruba čtyři sta lůžek a počítáme mezi sto padesáti a dvěma sty zaměstnanci.

Co se v Jánských Koupelích bude léčit?

Základem by byla léčba pohybového ústrojí, i díky tomu, že jsme dělali zkoušky plynu, a ty ukázaly jeho mimořádnou čistotu. Může se využít nejen pro suché zábaly, ale i podkožní injekce. Také oběhová soustava, nervová soustava, látková výměna, gynekologické potíže – všechny tyto věci se tu budou léčit.

Na kolik taková obnova vyjde?

To je těžké stanovit v době, kdy vám žádná stavební firma nedá nabídku se splatností delší než třicet dnů. Ale odhadujeme zhruba 1,5 miliardy.

Z Jánských Koupelí udělali Razumovští ozdobu svého panství. Rozsáhle je modernizovali, nechali postavit nové lázeňské budovy i altánky i vyhloubit nový pramen Marie. Stavební práce dokumentuje i pohlednice z roku 1900, na které budovu Badehausu lemuje lešení.

Už máte investora?

Jednáme s několika investory a vypadá to reálně. Kdybychom měli všechna povolení a inženýring, už by se mohlo začít stavět.

Co je tedy největší překážkou obnovy takového komplexu?

Celý ten administrativní proces. Na všechno potřebujeme vyjádření, na všechno potřebujeme povolení, je to velmi složité. I v případě, že všechny dotčené subjekty souhlasí, proces trvá měsíce a roky.

Je něco, pro co plán B není a musí to vyjít?

Kdyby lázně nemohly fungovat komplexně. Celý projekt je propočítaný i jako byznysový model a byl by ekonomicky neudržitelný, kdyby některá jeho část odpadla. To už by nedávalo smysl. Není to o tom, že bychom lpěli na jedné „naší“ podobě. Provozujeme s bratrem ski areál v Jeseníkách a vidíme, co to s sebou nese za výhody i rizika, že musíte mít nějakou kapacitu, nějaké procesy. Když se to nezaplatí, nikdo do toho nedá peníze.

Teď se v areálu zdánlivě nic neděje. Kolik do něj i přesto ročně musíte investovat?

Pohybuje se to ve vyšších statisících jen do základní údržby. Velmi mnoho energie, času, peněz a materiálu věnujeme do zabezpečení budov, aby tam lidé nevstupovali a neničili je. Ale uděláte to ve čtvrtek a v pondělí přijdete a není to tu. Snažím se tady být alespoň jednou týdně a mám tady místní lidi, kteří mi s tím pomáhají. Dokud tady ale nebude život, bude se to dít dál. Největší investicí posledního roku pak byly čerpací zkoušky, tady už se pohybujeme v milionech.

Kdy lázně přivítají první hosty?

Doufám, že co nejdřív. Projekční práce by se mohly rozjet za dva za tři roky, až získáme potřebná povolení. Pak rok projektování a potom vlastní stavební práce. Od jejich zahájení by do nějakých dvou let mělo být hotovo.