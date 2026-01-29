Pili jsme tak, že jsme se vyklonili z okna a polkli. Jan Kurial je žijící kronika dolu ČSM

Jan Kurial je v podstatě živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň tam nastoupil v první polovině šedesátých let, postupně se zde vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora Koláčka, který na začátku devadesátých let tehdy nejperspektivnější šachtu OKD privatizoval. (26. leden 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Darek Štalmach
  18:00
Je živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň na něm Jan Kurial nastoupil v první polovině 60. let, postupně se vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora Koláčka, který na začátku 90. let tehdy nejperspektivnější šachtu OKD privatizoval. „Je potřeba, aby se nezapomnělo, že Ostrava je postavená na uhlí. Díky němu tu vznikly hutě, sídliště, města jako Havířov, Karviná, Orlová, Poruba,“ říká Kurial v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Já pocházím od Břeclavi, z Poštorné. Tam žádné šachty nebyly. Na důl ČSM jsem se dostal v podstatě díky náboru, šachtu jsem předtím vlastně v životě neviděl. Ale z rádia na nás pořád jelo to ‚Já jsem horník, kdo je víc‘. Všude byla samá agitace, různé akce,“ přiblížil devětasedmdesátiletý pamětník dolu ČSM Jan Kurial.

Takže vás vlastně ukecali?
Přišli k nám do třídy náboráři z dolu ČSM, který tehdy vlastně ještě ani neexistoval. Tři chlapi a hučeli do nás, jak to bude moderní důl a podobně.

Takže jste je vyslyšel?
Já jsem měl už podanou přihlášku na elektroprůmyslovku do Brna. Pak jsem si to rozmyslel, i kvůli těm náborářům a tomu, co všechno naslibovali. A ono to nakonec byla opravdu pravda. Na učiliště jsem nastoupil 1. září 1962. To tehdy spadalo pod důl 1. Máj, protože důl ČSM se teprve začínal hloubit, a ještě tam vlastně nic nebylo. Vyučil jsem se razičem–rubačem.

Chodívali jsme tehdy třeba na Kamenec, kde stála dnes již neexistující hospoda. Tam jsme za desetikorunu měli čtyři piva, guláš a dva rohlíky.

Jan Kurialpamětník dolu ČSM

Je živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň na něm Jan Kurial nastoupil v první polovině 60. let, postupně se vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora...

