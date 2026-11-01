„Tu práci miluji a nechtěl bych dělat nic jiného, ale bojujeme o přežití. Nedokážeme konkurovat knižním řetězcům a predátorským e-shopům, které nabízejí knihy s obrovskými slevami,“ říká padesátiletý rodák z Ostravy. Přežívající nezávislá knihkupectví, kterých je podle něj v republice asi 120, přirovnává k rezervacím. Na rozdíl od těch přírodních je nikdo nechrání.
Kde se ve vás vzala láska ke knihám?
V sedmé třídě dostala naše raubířská třída výjimečného učitele češtiny, který nás nadchl pro čtení. Stal se ze mě vášnivý čtenář a rozhodl jsem se, že se stanu knihkupcem. Mým ideálem byl suterénní antikvariát, kde si budu hlavně číst. Chtěl jsem jít na tehdy jediné knihkupecké učiliště v republice do Luhačovic, ale soudružka učitelka mi nedala doporučení, tak jsem skončil na učilišti elektrikářském. Díky sametové revoluci jsem ale nakonec tu luhačovickou školu absolvoval.
Čím jste se živil, než jste si otevřel knihkupectví Kapitola?
Začínal jsem v ostravském nakladatelství pro děti, pak jsem dělal manažera Domu knihy Librex v Ostravě. Když firma v roce 2014 skončila v insolvenci, připomněl jsem si, že jsem celý život snil o vlastním knihkupectví. A ten sen jsem si ve stejném roce splnil.
Dokonce se objevují překlady umělou inteligencí. Má to dopad i na čtenáře, který si na tu nekvalitní produkci může zvyknout.