Z pohledu rybářů či lidí, kteří se starají o život v řekách, nebyl letošní rok příliš pozitivní, že?
To rozhodně ne. Situace v řekách je špatná dlouhodobě. Může za to řada věcí. Ve velké míře stavební úpravy říčních koryt, u nás v Moravskoslezském kraji to před dvěma lety byly i povodně a letos sucho a vysoké teploty. V zimě nejsou srážky, není sníh, takže na jaře řeky nic nedotuje. Málo je i podzemní vody, a když se k tomu přidají velká vedra, kvůli nimž se výrazně zvyšuje odpar, pak to je hodně špatné.
Některé ryby, když mají hlad a potravy je nedostatek, chtějí v první řadě přežít. Nedívají se, jestli to je jeho děcko nebo brácha, prostě ho sežerou.