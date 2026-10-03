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Z řek mizí život, ryby se žerou navzájem. Dopad sucha je mnohem horší, varuje rybář

Martin Pjentak
  15:00

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Úbytek ryb je dlouhodobý, může za to klimatická změna i úpravy říčních koryt, říká rybářský technik Jakub Vávra. | foto: Jan SmekalMAFRA

Vlivem klimatických změn z našich vod mizí některé druhy ryb. Kvůli oteplování přestaly být české toky vhodným životním prostředím třeba pro lipana. K úbytku ryb přispívají i predátoři, kteří se přemnožují kvůli zvýšené ochraně, a svými zásahy také samotní lidé. V rozhovoru pro iDNES.cz před tím vším varuje Jakub Vávra, rybářský technik Českého rybářského svazu pro územní svaz Severní Moravy a Slezska.

Z pohledu rybářů či lidí, kteří se starají o život v řekách, nebyl letošní rok příliš pozitivní, že?
To rozhodně ne. Situace v řekách je špatná dlouhodobě. Může za to řada věcí. Ve velké míře stavební úpravy říčních koryt, u nás v Moravskoslezském kraji to před dvěma lety byly i povodně a letos sucho a vysoké teploty. V zimě nejsou srážky, není sníh, takže na jaře řeky nic nedotuje. Málo je i podzemní vody, a když se k tomu přidají velká vedra, kvůli nimž se výrazně zvyšuje odpar, pak to je hodně špatné.

Některé ryby, když mají hlad a potravy je nedostatek, chtějí v první řadě přežít. Nedívají se, jestli to je jeho děcko nebo brácha, prostě ho sežerou.

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