Kauza bývalého krajského náměstka Unucky může souviset s financováním kampaně ODS

Na začátku tohoto týdne byl Jakub Unucka společně s osmi dalšími osobami zadržen. Pět fyzických a jedna právnická osoba byly v rámci zásahu obviněny ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a podplacení. Všichni obvinění se podle ČTK přiznali.

Konkrétní jména obviněných státní zástupce neuvedl, v úterý večer byli všichni obvinění propuštěni a vyšetřování pokračuje dál.

Do hledáčku policistů se podle všeho dostala i krajská agentura Moravskoslezské energetické centrum. A právě její zakázky naznačují možnou spojitost s již zmiňovanou kampaní ODS v krajských volbách roku 2020.

Na instagramovém účtu společnost Marvio agency v červenci 2020 potvrdila spolupráci s ODS na reklamní kampani před krajskými volbami.

V těchto volbách byl Jakub Unucka jedničkou spojené kandidátky ODS a TOP 09 pro Moravskoslezský kraj a kandidátem na hejtmana. Možné propojení reklamní firmy s politickou stranou, prostřednictvím krajské agentury, vyplývá jak z výpisu smluv mezi krajskou agenturou Moravskoslezské energetické centrum (MEC) a reklamní společností, tak z internetových stránek firmy, která se spoluprací s ODS na reklamní kampani před krajskými volbami sama chlubí.

Šest smluv, jedna „středně riziková“

„Před víkendem jsme si nadělili krásnou referenci a tou je volební web Občanské demokratické strany v Moravskoslezském kraji,“ stojí na instagramovém profilu společnosti Marvio agency ve zprávě zveřejněné 10. července 2020.

A společnosti Marvio agency se následně začalo dařit právě u Moravskoslezského energetického centra.

Podle Hlídače státu, nezávislé platformy monitorující veřejné zakázky, uzavřela agentura Marvio agency od roku 2020 s MEC celkem šest smluv, převážně na internetové a reklamní služby za zhruba šest milionů korun. Hlídač státu jednu ze smluv označil jako „středně rizikovou“, protože se pohybovala těsně pod limitem pro veřejné zakázky, což může vyvolávat podezření na obcházení zákona.

Podobných smluv ale bylo více. Konkrétně šlo o smlouvu za rovné dva miliony korun bez DPH, tedy přesně na limitu, nad nímž by už na danou službu muselo být zahájeno výběrové řízení.

Navíc nešlo o klasickou smlouvu, ale o dodatek k rámcové smlouvě. Ta byla prezentována jako smlouva s hodnotou „381 korun“. Ve skutečnosti ale šlo pouze o hodinovou sazbu v rámci smlouvy za rovný milion korun. Agentura se zavázala poskytnout služby v rozsahu 3 174 hodin.

Tato smlouva byla v květnu 2023 dodatkem navýšena na dvojnásobek; 6 348 hodin prací bylo ohodnoceno přesně dvěma miliony korun. Tedy přesně na hranici, kdy ještě není potřeba dodržovat složitá pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Na otázky k této zakázce krajský úřad, coby zřizovatel MEC, zatím neodpověděl. A neodpověděl ani Lukáš Chrobáček, jeden ze dvou jednatelů agentury Marvio agency.

„Nemůžu a ani nechci mluvit,“ odmítl rozhovor ihned po představení redaktora, aniž by věděl, čeho by se měl týkat, Lukáš Chrobáček.

Jaký podíl měla agentura Marvio agency na krajské volební kampani ODS v roce 2020, zatím není zřejmé. Transparentní volební účet ODS pro tyto volby je v tuto chvíli nedostupný, firma nefiguruje ani v přehledu peněžitých či nepeněžitých dárců, zveřejněných ODS.

„Šlo o bezvýznamné věci,“ říká manažer ODS

„Kolik jsme zaplatili, z hlavy nevím, dohledat to mohu, bohužel se k tomu mohu dostat nejdříve ve čtvrtek,“ konstatoval manažer krajské organizace v Moravskoslezském kraji Jan Kuchař.

„Každopádně šlo o bezvýznamné věci za pár korun, jen nějaké plochy, nic víc se neřešilo. Nešlo o volební kampaň, tu kampaň jsem vedl já, vedl ji pan Unucka. Šlo o bezvýznamný podíl prostředků, které na kampaň tehdy šly.“

Až po upozornění, že podle tvrzení Marvio agency mělo jít o „volební web“, připustil Jan Kuchař, že by mohlo jít o větší částku.

„Web nám vytvořili, to si vzpomínám, poskytli nám nějaké plochy na bannery. S tím webem mohlo být to plnění vyšší, to je pravda. Ale i tak jen malý podíl na celkové částce,“ doplnil krajský manažer ODS s tím, že během letošních voleb už agentura pro ODS nepracovala.

Stejně jako už nekandidoval Jakub Unucka.