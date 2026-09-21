Jakub Unucka dostal pětiletou podmínku, musí zaplatit dva a půl milionu korun coby peněžitý trest, pět let se nesmí účastnit žádných veřejných zakázek a deset let přijímat dotace. Rozsudek je pravomocný.
„Je mi líto, co jsem udělal a omlouvám se celé společnosti a také všem, kterých se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným v trestním řízení za korektní a profesionální jednání,“ reagoval sedmapadesátiletý Unucka na vyhlášení rozsudku.
Právě před deseti lety v krajských volbách se Unucka coby lídr ODS a místostarosta Klimkovic u Ostravy stal krajským náměstkem, což o čtyři roky vylepšil povýšením na prvního náměstka hejtmana.
Na starosti měl dopravu, průmysl, energetiku a projekt Chytrý region. Známá byla zejména jeho snaha vytvořit v Karviné britský projekt EDEN s vědecko-naučnými skleníky. Na jaře 2024 dokonce dva týdny zastupoval stíhaného hejtmana Jana Krkošku.
Jenže pak následoval politický pád. Nejprve kvůli krajské dotaci napsané na jeho manželku odstoupil z funkce, aby vzápětí dorazilo obvinění z přijímání úplatků a zneužití pravomoci veřejného činitele. Vzápětí pozastavil své členství v ODS.
Peníze, poukaz na zájezd i práce na pozemku
Soud dnes přijal dohodu o vině a trestu, kterou Unucka a další obžalovaní uzavřeli s evropským veřejným žalobcem v kauze obvinění z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Všichni dostali podmínku nebo peněžité tresty.
Unucka z deseti obžalovaných dostal nejpřísnější trest. „Navrhoval jsem jej s ohledem na to, že jako náměstek hejtmana byl veřejným činitelem. Navíc z trestné činnosti měl majetkový prospěch,“ uvedl Vít Koupil z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje.
„Ne, že by obžalovaný Unucka úplatky přímo požadoval, bylo mu to dáváno jako poděkování za dohodnutý výběr firmy,“ dodal žalobce. Unucka přijal údajně i poukázku na zahraniční zájezd nebo nabídku prací na jeho pozemku.
Podle soudu tak přijal úplatky nejméně za 600 tisíc korun. Půl milionu zaplatil sám Unucka, dalších sto tisíc další odsouzený, bývalý ředitel Moravskoslezského energetického centra Rostislav Rožnovský.
Policie v případu obvinila původně třináct lidí. U tří ale bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Museli ale zaplatit každý padesát tisíc korun na podporu obětí trestných činů.
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U zbývajících deseti soud schválil dohody o vině a trestu. Ty spočívají v uložení podmíněných trestů a pokut od 150 tisíc po 2,5 milionu korun. Jejich výše vychází ze způsobené škody a majetkových poměrů jednotlivých obviněných. Navíc také nesmí přijímat dotace a účastnit se veřejných zakázek.
Soudkyně Natálie Tognerová uvedla, že soud měl dostatek důkazů potřebných k prokázání viny. „Obvinění se přiznali. Uzavřené dohody nejsou v rozporu se zájmem na spravedlivém potrestání,“ konstatovala.
Případ se týká zakázek na marketingové služby malého rozsahu, které v roce 2020 zadávalo Moravskoslezské energetické centrum (MEC). Zahrnuje i zakázky krajské správy silnic na čištění silnic. Vše v hodnotě několika milionů korun.
Podle spisu u zakázek MEC zvýhodňovali předem vybraní uchazeči, kteří za to dávali úplatky. Část zakázek byla financována z Evropské unie.