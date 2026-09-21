Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nabízené úplatky neodmítal. Krajský exnáměstek dostal pokutu a podmínku

Josef Gabzdyl
  12:34
Úplatky údajně nepožadoval, ale když mu je nabídli, neodmítl, natož aby to ohlásil policii. Někdejší moravskoslezský krajský náměstek Jakub Unucka (exODS) dnes dostal od Krajského soudu v Ostravě podmínku, peněžitý trest a dva zákazy, spolu s ním bylo odsouzeno dalších sedm lidí a dvě firmy.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jakub Unucka dostal pětiletou podmínku, musí zaplatit dva a půl milionu korun coby peněžitý trest, pět let se nesmí účastnit žádných veřejných zakázek a deset let přijímat dotace. Rozsudek je pravomocný.

„Je mi líto, co jsem udělal a omlouvám se celé společnosti a také všem, kterých se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným v trestním řízení za korektní a profesionální jednání,“ reagoval sedmapadesátiletý Unucka na vyhlášení rozsudku.

Právě před deseti lety v krajských volbách se Unucka coby lídr ODS a místostarosta Klimkovic u Ostravy stal krajským náměstkem, což o čtyři roky vylepšil povýšením na prvního náměstka hejtmana.

Na starosti měl dopravu, průmysl, energetiku a projekt Chytrý region. Známá byla zejména jeho snaha vytvořit v Karviné britský projekt EDEN s vědecko-naučnými skleníky. Na jaře 2024 dokonce dva týdny zastupoval stíhaného hejtmana Jana Krkošku.

Jenže pak následoval politický pád. Nejprve kvůli krajské dotaci napsané na jeho manželku odstoupil z funkce, aby vzápětí dorazilo obvinění z přijímání úplatků a zneužití pravomoci veřejného činitele. Vzápětí pozastavil své členství v ODS.

Peníze, poukaz na zájezd i práce na pozemku

Soud dnes přijal dohodu o vině a trestu, kterou Unucka a další obžalovaní uzavřeli s evropským veřejným žalobcem v kauze obvinění z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Všichni dostali podmínku nebo peněžité tresty.

Unucka z deseti obžalovaných dostal nejpřísnější trest. „Navrhoval jsem jej s ohledem na to, že jako náměstek hejtmana byl veřejným činitelem. Navíc z trestné činnosti měl majetkový prospěch,“ uvedl Vít Koupil z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který případ dozoruje.

„Ne, že by obžalovaný Unucka úplatky přímo požadoval, bylo mu to dáváno jako poděkování za dohodnutý výběr firmy,“ dodal žalobce. Unucka přijal údajně i poukázku na zahraniční zájezd nebo nabídku prací na jeho pozemku.

Podle soudu tak přijal úplatky nejméně za 600 tisíc korun. Půl milionu zaplatil sám Unucka, dalších sto tisíc další odsouzený, bývalý ředitel Moravskoslezského energetického centra Rostislav Rožnovský.

Policie v případu obvinila původně třináct lidí. U tří ale bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Museli ale zaplatit každý padesát tisíc korun na podporu obětí trestných činů.

Unucka skončí na kraji už před volbami. Rezignuje kvůli dotační aféře

U zbývajících deseti soud schválil dohody o vině a trestu. Ty spočívají v uložení podmíněných trestů a pokut od 150 tisíc po 2,5 milionu korun. Jejich výše vychází ze způsobené škody a majetkových poměrů jednotlivých obviněných. Navíc také nesmí přijímat dotace a účastnit se veřejných zakázek.

Soudkyně Natálie Tognerová uvedla, že soud měl dostatek důkazů potřebných k prokázání viny. „Obvinění se přiznali. Uzavřené dohody nejsou v rozporu se zájmem na spravedlivém potrestání,“ konstatovala.

Případ se týká zakázek na marketingové služby malého rozsahu, které v roce 2020 zadávalo Moravskoslezské energetické centrum (MEC). Zahrnuje i zakázky krajské správy silnic na čištění silnic. Vše v hodnotě několika milionů korun.

Podle spisu u zakázek MEC zvýhodňovali předem vybraní uchazeči, kteří za to dávali úplatky. Část zakázek byla financována z Evropské unie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Program Dnů NATO 2026: na co se nejvíc vyplatí počkat v sobotu a v neděli?

Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě. (21. září 2025)

Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti zemí. Česká armáda o víkendu v Mošnově představí zaváděnou výstroj, německé letectvo chystá ukázky...

Superdebata iDNES.cz: Šedá Ostrava? Nálepka, zaznělo. U diváků zvítězil Gregor

Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj...

Kdo povede Ostravu? Redakce iDNES.cz přinesla exkluzivní superdebatu kandidátů na primátora. Ve vedení města je nyní sedm subjektů. „Pokračování současné koalice si dokážu představit,“ řekl současný...

Lidé ze Starých Hamrů v Beskydech vidí na přehradu, ale sami bojují se suchem

Přehrada Šance v roce 2013 po snížení hladiny, což se projevilo zkrácením délky...

Horská obec Staré Hamry na Frýdecko-Místecku čelí kritickému nedostatku pitné vody. Přestože místní obyvatelé shlížejí na vodní nádrž Šance, obec na ni není napojená a potok Červík, ze kterého...

21. září 2026

Středověkou uličku v centru Krnova zničila povodeň, nyní opět ožívá

Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat....

Lidé se jí poprvé prošli po rozsáhlém archeologickém průzkumu a revitalizaci v roce 2022, dva roky nato ale bylo po všem. Historickou hradební uličku dlážděnou říčními valouny i s přilehlou...

21. září 2026  6:53

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

20. září 2026  16:45,  aktualizováno  20:46

Boj proti horku. V odolnosti nečekaně uspěla města z kraje, nejlépe Rychvald

Rychvald těží z příhodných přírodních podmínek i ze snah o opatření proti...

Nečekaného úspěchu v rámci Česka dosáhla v tabulce jedenácti tisíc sídel Evropské unie sestavené podle odolnosti vůči horku a suchu moravskoslezská města. V hodnocení nazvaném Cool City Index se mezi...

20. září 2026  16:55

Dny NATO v Ostravě představily zabijáka dronů, pod křídly skrývá raketové bloky

Na Dnech NATO se představil představil L-39 Skyfox, který je určený k likvidaci...

Zvenčí připomíná známý český Albatros, pod křídly má ale rakety a jeho možným cílem už nemusí být jen ty pozemní. Aero Vodochody letos společně s OMNIPOL Defence z holdingu OMNIPOL Group na Dny NATO...

20. září 2026  9:30

Ostravské stopy: V Ostravě nepadají uhlazené otázky, říká publicista Borkovec

Spisovatele a publicistu Petra Borkovce přitáhla do Ostravy literatura. A...

Hned dvakrát během letních prázdnin do Ostravy zavítal na literární čtení básník, překladatel i prozaik Petr Borkovec. Nejprve se účastnil čtení a besedy na putovním festivalu Měsíc autorského čtení...

20. září 2026  7:55

Éra Slavie začala těsnou výhrou v derby, Pardubice doma udolaly Brňany

Jaromír Bohačík ze Slavie v derby s USK Praha

Basketbalisté Slavie zahájili éru po fúzi s mistrovským Nymburkem vítězně a vyhráli pražské derby na palubovce USK 88:80. O vydřeném vítězství rozhodl favorit až po změně stran, v hlavní přestávce...

19. září 2026  22:45,  aktualizováno  23:56

Slovácko - Baník 2:2, domácí dál čekají na výhru, hosté v závěru srovnali

Sestřih zápasu
Fotbalisté Ostravy se radují z vyrovnávacího gólu v zápase proti Slovácku

Dvěma góly v rychlém sledu se krátce po poločase dostali do vedení, první výhru do ligové tabulky si však hráči Slovácka nepřipsali. Ostravský Baník v 87. minutě srovnal a utkání 9. kola skončilo...

19. září 2026  19:51

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

19. září 2026  8:14,  aktualizováno  18:21

Koksovna v centru Ostravy zůstává problémem. Kandidáti se liší v přístupu k řešení

Koksovna OKK v Ostravě-Přívozu z výšky.

Konec těžby uhlí v ostravském regionu Koksovnu Svoboda nezastavil. Naopak. Zatímco ostravští politici znovu mluví o nutnosti řešit její dopady na životní prostředí, podnik plánuje v Přívoze dál...

19. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Černé pasažéry a opilce překvapil zátah. Čekali na ně strážníci i asistenti přepravy

Pracovníci ostravského dopravního podniku a městští strážníci provedli o...

Pracovníci ostravského dopravního podniku a městští strážníci provedli minulý víkend noční kontrolní akce na tramvajových linkách v centru Ostravy, Mariánských Horách a Hulvákách. Prošli celkem 72...

19. září 2026  6:10

Dukla ztratila v Prostějově, do čela druhé ligy jde Karviná. Opava konečně vyhrála

ilustrační snímek

Fotbalisté Karviné porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané v pátek využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o...

18. září 2026  21:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet