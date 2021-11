Jäkl patří Karviné, patentovaný název si více hlídáme, říká jednatel

Nevyrábíte jen kovové profily, jimž vaše firma v podstatě dala jméno, ale také díly pro automobilový průmysl. Jak se vás dotýká současná krize okolo nedostatku čipů?

Už druhý měsíc se trápíme s prognózami automobilek, s odhady výroby. Jen v říjnu jsme ztratili tři týdny výroby, část zaměstnanců byla doma, do práce šli až minulý týden a pracovat budou zřejmě jen první týden v listopadu. Pak nás čekají další tři týdny odstávky, protože propad objednávek z automotive klesl až na téměř dvacet procent.

Jaký podíl vaší výroby činí zakázky pro automotive?

Jde zhruba o deset procent objemu naší výroby v tunách. Zbytek je hlavně výroba profilů jäkl.

Kolika lidí se tato omezení dotýkají?

Pro automotive pracuje zhruba padesát lidí, v další výrobě a v servisech 200 lidí. Ty výpadky ale nejsou jen na úseku automotive, dodáváme i jiné výrobky pro různé dodavatele automobilového průmyslu a i v této oblasti se s propadem výroby potýkáme.

Věděli jste dopředu, že tento problém nastane, nebo přišel nečekaně?

Už od jara byly signály, že je nedostatek čipů a jiných komponentů, takže jsme s tím tak trochu počítali. Ale konkrétní informace většinou přichází až na poslední chvíli. Do posledního okamžiku často nevíme, jaké dodávky budou automobilky v dalším týdnu potřebovat, což nás hodně omezuje. Nemůžeme donekonečna jen vyrábět na sklad a neefektivně nakupovat materiál.

Zkoušeli jste najít uplatnění pro vaši výrobu i v jiných oblastech?

Zkoušeli jsme různé projekty mimo automotive, ale tady zase nastal problém se zdražením materiálů. Zákazníci přestali nakupovat a čekají, až se situace zlepší.

Problémem, který firmy v současnosti trápí, jsou ceny vstupů.

V automotive máme ceny ošetřeny smluvně, naše prodejní ceny souvisí s pohybem ceny vstupů. V běžné výrobě kopírují naše prodejní ceny pohyby na trhu. Například cena ocelových pásů stoupla od loňského srpna čtyřikrát. A k tomu stoupají i ceny energií.

Ty se vás asi týkají také hodně.

Ano. Využíváme elektrické i plynové pece. Ty elektrické můžeme relativně rychle zastavit, u plynových to už tak jednoduché není.

Co pro vás bylo horší – samotný covid, nebo jeho současné ekonomické dopady?

V automotive byla v době covidu jedna výhoda, a to ta, že předem přišlo oznámení o přerušení výroby a my jsme se na něj mohli připravit. Museli jsme reagovat rychle, ale následně přišla i pomoc státu, program Antivirus. V současnosti nikdo netuší, co bude. Všude slyšíme jen samé asi. A když se automobilky rozjedou, my je budeme muset okamžitě následovat. Myslím, že na tom mohou menší firmy pohořet. Držet dlouhodobě lidi i materiál není nic jednoduchého.

Jednatel společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná René Fabik.

O současné situaci už jednala vláda i tripartita. Víte, s jakou pomocí můžete počítat?

Zatím nevíme o ničem. Sledujeme to. Se zaměstnanci máme dle kolektivní smlouvy dohodu, že pokud by byly překážky na straně zaměstnavatele, budou doma na pětasedmdesáti procentech platu. I proto čekáme, že stát pro segment automotive vyhlásí nějaký podpůrný program.

Dá se srovnat pomoc české a polské vlády v době covidu?

Nemám až tak přesné informace, ale nejsem si vědom, že by v Polsku využívali nějakých pobídek tak, jako mohly české firmy.

Jak dlouho můžete v současné situaci přežít? Za vámi stojí velká firma, ale ty bez opory mohou mít problémy.

Mám informace z okolí, že jsou firmy, které kvůli nevytíženosti či zvýšeným nákladům na energie přerušily výrobu, lidi poslaly domů a přemýšlí o propouštění. My na okamžité propouštění nemyslíme, ale je otázkou, jak dlouho se ty problémy mohou táhnout.

Kolik lidí z automotive byste mohli využít ve strojírenské části vaší firmy?

Všichni jsou použitelní. Ale není to tak, že bychom měli práci pro všechny. To bychom pak museli řešit třeba ukončením spolupráce s lidmi se smlouvami na dobu určitou a podobně. Ale věřím, že k tomu nedojde.

Mluví se o tom, že čipy nebudou minimálně do května. Je taková doba ještě únosná?

Připravili jsme jednu variantu. Máme novou výrobní technologii a část zaměstnanců bychom na ni přeškolovali v novém závodě skupiny ve Španělsku. Platit zaměstnance, aby seděl doma, nedává žádný užitek. Osvojení nových zkušeností dává větší smysl. Propouštět nechceme, chceme si lidi, kteří jsou odborníky ve svém oboru a velice těžko se získávají, udržet.

Bylo by jiné, kdybychom se bavili v době před covidem, kdy jelo všechno naplno? Tehdy si firmy spíše stěžovaly, že nemohou zaměstnance sehnat.

To je pravda. I my jsme sháněli zaměstnance jen těžce. A specialisty hledáme stále. Hodně jsme využili možnost získat bývalé horníky z OKD. Získali jsme tak zkušené zaměstnance. Na trhu práce jich je pořád málo.

Přestože je Karvinsko „jedničkou“ v počtu nezaměstnaných, co se celé republiky týče?

Ten problém tady byl, projekt Nová šichta OKD nám v tomto hodně pomohl.

Vaše mateřská firma ArcelorMittal byla známá hlavně vlastnictvím někdejší Nové huti. Jak na vás dopadl odchod z Ostravy?

Samozřejmě, že to vliv mělo. Museli jsme se odpojit od různých sítí a aplikací, což nám ale na druhou stranu pomohlo vytvořit například nové IT oddělení. To už dnes pracuje i na projektech pro další firmy v rámci skupiny v zahraničí.

Získat IT specialisty do firmy není v dnešní době nic jednoduchého.

Nebylo to snadné, byl to velký oříšek, ale podařilo se. Museli jsme jim vytvořit nějaké podmínky, jak platové, tak pracovní.

Dá se říct, jak se bude trh do budoucna vyvíjet?

Mám kolegu, který obchoduje s plochými výrobky třicet let. A ten říká, že si vůbec nedovede vysvětlit, co a proč se teď na trhu děje. Takže odhadovat, co bude, je velice složité.

Předpokládám, že jste i vy mohli využít toho, že se ceny navýšily.

Samozřejmě. Dá se říct, že se nám letos podařilo – přes vše, co se stalo – udělat výsledek, který nebude rozhodně špatný. Po dlouho době jsme se dostali do pozice, kdy budeme mít kladný výsledek, což v minulosti nebylo vždy pravidlem.

To platí i pro divizi automotive?

I tam byly nakonec slušné výsledky. Předpokládáme, že na konci roku zde budeme v kladné nule, ve strojírenské části budeme výrazně v plusu.

Jak odhadujete ekonomický výsledek na příští rok?

Vždy v říjnu sestavujeme plán na další rok, ale tady ani korporát zatím neví, jak to bude. Plán připravujeme, ale je jasné, že jej ještě do konce roku budeme muset upravovat.

Víte ještě o něčem, co by mohlo do ekonomiky přinést další problémy?

Stále je tady covid, nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet. My jsme rádi, že je u nás naočkováno na 70 procent zaměstnanců. Například v Rumunsku jsou provozy, kde je naočkováno jen dvacet procent zaměstnanců a měli velký problém udržet výrobu. V tom musím zaměstnancům poděkovat. Hodně nám svým chováním pomohli.

Vyrábíte ocelové profily, které dostaly jméno podle vaší firmy. Setkáváte se často s kopírováním?

Setkáváme se s využíváním výrazu jäkl pro výrobky, které nejsou naše. Jde o náš patent, takže takto lze prodávat jen naše výrobky. V současnosti se snažíme tento název využívat aktivněji než v minulosti.

Co to znamená?

Začali jsme více označovat naše výrobky, byť tady ze začátku byla trochu nevůle ze strany zákazníků. Jde i o to, že se náš název používá i při objednávkách, byť nejde o naše výrobky. I tomu chceme zabránit.

Čili jste se dostali do pozice jako kdysi lux nebo xerox? Že se z vašeho výrobku stal obecný název?

V podstatě ano. Jäkl je náš patent. Říká se, že autorem byl kovář Jäkl z Rýmařova. Ale když jsem studoval historii firmy, zjistil jsem, že si tento výrobek v roce 1921 patentoval jeden vídeňský technik. Když v roce 1993 vznikla akciová společnost Jäkl, byly tyto patenty obnoveny a aktualizovány. Nedávno jsme je rozšířili i na další státy.

Jak moc jde o mezinárodní název?

Hodně. Třeba Němci používají výraz jäkl běžně. Ale my jsme jedinými oprávněnými nositeli tohoto názvu. Kdokoli jiný vyrábí dutou trubku nebo profil, tak jäkly jsou jen ty z Karviné.